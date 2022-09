»V slovenski družbi se soočamo z razdiralnostjo sovražnega govora«

V Bazovici je bila slovesnost v spomin na slovenske rodoljube, ki so jih tam ustrelili pred 92 leti. Slavnostni govornik, minister Matej Arčon, je dejal, da se je vredno boriti za popravo krivic, pa tudi za sožitje.

Pri spomeniku na gmajni pri Bazovici je bila v nedeljo slovesnost v spomin na štiri slovenske rodoljube, ki so jih tam ustrelili pred 92 leti. Slavnostni govornik, minister Matej Arčon, je dejal, da se je vredno boriti za popravo krivic, pa tudi za sožitje. Če bomo enotni, je Evropa po njegovih besedah sposobna premagati tudi ta nenavadni čas.

Bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, člane tajne antifašistične organizacije Borba, so na podlagi sodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča na gmajni pri Bazovici blizu Trsta ustrelili 6. septembra 1930.

"Na tem kraju moramo biti ponižni, ker nam spomin na bazoviške žrtve pripoveduje o tem, kako krhek je mir in kako šibka je človečnost, ko zapihajo vetrovi sovraštva," je v govoru na osrednji slovesnosti dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Arčon.

A po njegovih besedah moramo biti tudi drzni in pogumni. "Pogumen je ta, ki ne odvrača glave od stiske in bolečine sočloveka. Ta, ki se je pripravljen odreči svojemu udobju za skupno dobro, za pravičnejšo družbo, za zdravo okolje, za svet, kakršnega si želimo za naše otroke. Pogumen pa ni tisti, ki najbolj glasno kriči. In kričanja je v teh dneh okoli nas veliko," je dejal minister.

Kot je opozoril, v marsikateri evropski državi prihajajoča ekonomska stiska na površje političnega življenja potiska skrajnosti. "V slovenski družbi se soočamo z razdiralnostjo sovražnega govora in le počasi se v zadnjih treh mesecih v javni dialog vračata strpnost in medsebojno spoštovanje," je dodal.

Po ministrovem prepričanju se je vredno boriti za popravo sedanjih in zgodovinskih krivic. "Ampak se je vredno boriti tudi za sožitje: ne le za strpno sobivanje, temveč za ustvarjalno sodelovanje med narodi. Če bomo enotni, če bomo pogumni, je Evropa, v kateri sta prijateljski Slovenija in Italija skupaj, sposobna premagati tudi ta nenavadni čas. In iz krize vstati močnejša ter srečnejša," je sklenil Arčon.

Bazoviški junaki v Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, zato si odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu skupaj z obema krovnima organizacijama slovenske manjšine v Italiji prizadeva za njihovo rehabilitacijo. Pomembno vlogo pri tem bi lahko imela poteza slovenskega in italijanskega predsednika Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, ki sta se četverici julija 2020 skupaj poklonila ob spomeniku pri Bazovici.

Da bazoviški junaki niso teroristi, je v govoru na današnji slovesnosti dejal tudi tržaški pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Fabio Vallon. Kot na spletni strani še poroča Primorski dnevnik, je izrazil prepričanje, da bi morali stati ob boku Giacoma Matteottija, Antonia Gramscija, bratov Rosselli in vseh velikih italijanskih in evropskih antifašistov.

Današnja slovesnost je vrhunec niza dogodkov, ki jih prireja odbor za proslavo bazoviških junakov in so med drugim potekali v Ljubljani in Kranju. Niz prireditev se bo sklenil 27. septembra v Novi Gorici s slavnostno akademijo Društva TIGR Primorske ob 95-letnici ustanovitve tega protifašističnega gibanja.

Po navedbah Primorskega dnevnika so se današnje slovesnosti med drugimi udeležili tudi župan Trsta Roberto Dipiazza, župani drugih okoliških občin, senatorka Tatjana Rojc in tržaški prefekt Annunziato Varde. Dopoldanskega pohoda v spomin na štiri junake pa se je udeležilo več kot dvesto pohodnikov.

