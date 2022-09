Ukrajina trdi, da je v zadnjih 24 urah zasedla več kot 20 krajev

Se ruska vojska umika?

Ukrajinske sile so v okviru obsežne protiofenzive ponovno osvojile strateško pomembno mesto Izjum na vzhodu države, je v nedeljo sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po navedbah Kijeva je ukrajinska vojska od začetka meseca ponovno zasedla že približno 3000 kvadratnih kilometrov ozemlja, v zadnjih 24 urah pa več kot 20 krajev.

Zelenski je v sobotnem nagovoru sicer trdil, da so ukrajinske sile doslej ponovno zavzele okoli 2000 kvadratnih kilometrov ozemlja. Isti dan je ruska stran priznala umik oziroma "prerazporeditev sil" v vzhodnem delu regije Harkov zaradi napredovanja ukrajinske vojske.

V nedeljo je nato ukrajinska vojska sporočila, da je od začetka protiofenzive ponovno zavzela že 3000 kvadratnih kilometrov.

Zelenski se je ob tem v nagovoru ob 200 dneh od začetka ruske invazije zahvalil ukrajinskim silam, ki so "osvobodile na stotine mest in vasi", med drugim nedavno Balaklijo, Izjum in Kupjansk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojaški analitiki, ki jih navaja AFP, so mnenja, da bi potrjena osvojitev Izjuma s strani Ukrajine pomenila resen udarec Moskvi. Izjum je namreč eno največjih logističnih središč ruske vojske, saj predstavlja vhod v mesti Slovjansk in Kramatorsk v regiji Donbas, poroča britanski BBC.

Iz Kijeva so danes sporočili, da se napredovanje ukrajinske vojske nadaljuje. V zadnjih 24 urah naj bi ta ponovno zavzela več kot 20 krajev na severu regije Harkov in v regiji Doneck ter tam vzpostavila "popoln nadzor".

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je v nedeljo zahodne zaveznice pozval k dobavi še več naprednega orožja, saj naj bi, kot je dejal, hitra dobava približala ukrajinsko zmago in mir. Dodal je, da so ukrajinski uspehi na bojiščih njihovi skupni.

Po navedbah Kijeva je v nedeljo več mest v regijah Harkov, Doneck, Zaporožje, Dnepropetrovsk in Sumi ostalo brez elektrike. Za izpad je Zelenski okrivil rusko vojsko, ki naj bi ob umiku z zasedenih ozemelj napadala in rušila kritično infrastrukturo.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva je dogajanje označil za "dejanje obupa" ruske vojske po velikih izgubah. Po besedah guvernerja regije Herkov Olega Sinegubova naj bi bila v več naseljih prekinjena tudi dobava vode, pristojne službe pa naj bi si prizadevale obvladati več požarov, ki so ponekod izbruhnili.

fxS6dvHH_6s

VLxjAcCSJlM

yIzblBBCgNc

W6v3mLLeKQY