Novinarska kritika vodstva RTV Slovenija ni sovražni govor

Članka, ki ju je obsodil generalni direktor RTV Slovenija, po mnenju policije nimata znakov kaznivega dejanja iz sovraštva

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, ki se je na pozicijo moči "povzpel" v času tretje Janševe vlade© RTV SLO

© RTVSLO

RTV Slovenija ne more biti žrtev sovražnega govora, saj je namen tega spodbujati nasilje in nestrpnost do skupine ljudi zaradi njihove etnične, verske, rasne in podobnih pripadnosti, je opozoril varuh človekovih pravic.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je pozval predsednika države Boruta Pahorja in varuha človekovih pravic Petra Svetino pozval, naj obsodita sovražni govor, s katerim nekateri tiskani mediji po njegovem prepričanju ponižujejo javni zavod RTV Slovenija.

Izpostavil je uvodnik Gregorja Repovža v Mladini 12. avgusta in kolumno Leona Magdalenca v časopisu Dnevnik 27. avgusta, v katerih sta avtorja kritizirala vodstvo in pozvala k 'očiščenju' javne RTV. Kot je zapisal Grah Whatmough, oba prispevka vsebujeta skrb vzbujajoče elemente sovražnega govora.

Prispevka po mnenju policije nimata znakov kaznivega dejanja iz sovraštva, policija pa v zvezi s prispevkoma še ni prejela prijave suma kaznivega dejanja, so sporočili.

V kabinetu varuha človekovih pravic so poudarili, da RTV Slovenija ne more biti žrtev sovražnega govora, saj je namen tega spodbujati nasilje in nestrpnost proti skupini ljudi zaradi njihove etične, verske, rasne ali kulturne pripadnosti, nacionalnega izvora ali spolne usmerjenosti.

Več si lahko preberete v neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.