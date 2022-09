VIDEO: 150.000 Kataloncev protestiralo za neodvisnost

Shod je potekal po geslom "Vrnimo se k zmagi: neodvisnost!", prvič doslej pa se ga ni udeležil noben predstavnik regionalne vlade

Nekaj manj kot pet let po neuspešnem poskusu odcepitve Katalonije od Španije je v nedeljo na katalonski praznik diada v Barceloni okoli 150.000 ljudi protestiralo za neodvisnost regije. Shod je potekal po geslom "Vrnimo se k zmagi: neodvisnost!", prvič doslej pa se ga ni udeležil noben predstavnik regionalne vlade.

Na 11. september Katalonci obeležujejo dan, ko je njihova regija leta 1714 izgubila samostojnost. V zadnjih letih praznik pritegne velike množice ljudi, ki izražajo podporo vnovični samostojni poti Katalonije.

Po navedbah španske policije se je v soboto shoda udeležilo 150.000 ljudi, medtem ko organizator shoda, civilnodružbeno separatistično gibanje Katalonska narodna skupščina (ANC) trdi, da se je zbralo 700.000 ljudi.

Lani je policija naštela okoli 108.000 ljudi, ANC pa 400.000. Pred pandemijo covida-19 naj bi bilo udeležencev shoda celo več kot milijon.

Nižja udeležba bi lahko bila posledica spora znotraj separatističnega gibanja, in sicer med levo stranko ERC regionalnega predsednika Pereja Aragonesa, ki se je pripravljena pogajati z Madridom, in stranko Junts, ki se zavzema za prekinitev sodelovanja s špansko prestolnico.

Razdeljeni so tudi Katalonci. Glede na ankete si jih neodvisnost želi približno polovica, navaja AFP.

Leta 2017 je katalonska regionalna vlada izvedla referendum o odcepitvi, ki ga je Madrid razglasil za nezakonitega. Takratni vodja regionalne vlade Carles Puigdemont in nekateri njegovi somišljeniki so pobegnili v tujino. Drugi separatisti so bili obsojeni na dolge zaporne kazni, vendar so bili nato leta 2021 pomiloščeni.

