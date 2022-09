Zelenski: »Od začetka septembra smo osvobodili že 6000 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja«

Tudi ameriški državni sekretar Anthony Blinken je ocenil, da je Kijev dosegel pomemben napredek, zdi pa se mu prezgodaj za napovedovanje izida vojne

Ukrajinske sile so ta mesec v okviru protiofenzive ponovno prevzele nadzor nad 6000 kvadratnimi kilometri ozemlja, je v ponedeljek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški državni sekretar Anthony Blinken je ocenil, da je Kijev dosegel pomemben napredek, zdi pa se mu prezgodaj za napovedovanje izida vojne.

"Od začetka septembra so naši vojaki osvobodili že 6000 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja na vzhodu in jugu," je v svojem dnevnem nagovoru dejal Zelenski in dodal, da ukrajinska vojska nadaljuje z napredovanjem.

V nedeljo so iz Kijeva sporočili, da je od začetka protiofenzive ukrajinska vojska ponovno zavzela 3000 kvadratnih kilometrov ozemlja, medtem ko je v ponedeljek ukrajinski predsednik izjavil, da jim je v zadnjih 24 urah uspelo osvoboditi več kot 20 krajev v regijah Harkov in Doneck.

Med osvobojenimi kraji je med drugim strateško pomembno mesto Izjum, domnevno eno največjih logističnih središč ruske vojske. Ukrajinska vojska je po navedbah ukrajinskih oblasti znatne uspehe dosegla tudi v južni regiji Herson, kjer je zasedla okoli 500 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki je bilo prej pod ruskim nadzorom.

Ruska stran je priznala umik oziroma "prerazporeditev sil" v vzhodnem delu regije Harkov zaradi napredovanja ukrajinske vojske. Iz Kremlja je nato v ponedeljek prišlo svarilo, da bodo ruske sile nadaljevale z operacijami v Ukrajini, dokler ne bodo doseženi prvotno zastavljeni cilji.

Ameriški državni sekretar Blinken je v ponedeljek ocenil, da je ukrajinska vojska dosegla pomemben napredek, vendar pa da je prezgodaj napovedovati končni izid vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Očitno smo priča pomembnemu napredku Ukrajincev, zlasti na severovzhodu, kar je rezultat podpore, ki smo jo zagotovili, predvsem pa je rezultat izjemnega poguma in odpornosti ukrajinskih oboroženih sil in ukrajinskega ljudstva," je dejal Blinken, ki je minuli teden nenapovedano obiskal Kijev.

xEJ46XHIaEA

EfK6zPkr8Bc

EfK6zPkr8Bc