V Italiji se obeta zmaga desnici

Soočenje Georgie Meloni iz skrajno desnih Bratov Italije in Enrica Letta iz levosredinske Demokratske stranke

Pred parlamentarnimi volitvami v Italiji, ki bodo 25. septembra, sta se v ponedeljek zvečer v edinem soočenju pomerila vodji obeh polov, Georgia Meloni iz skrajno desnih Bratov Italije in Enrico Letta iz levosredinske Demokratske stranke. Soočenje je razkrilo diametralno nasprotna stališča glede vrste vprašanj.

Postfašistični Bratje Italije vodijo v raziskavah javnega mnenja z okoli 24 odstotki glasov, skupaj z zavezniki, Ligo Mattea Salvinija in stranko Naprej Italija Silvia Berlusconija, pa se desnemu polu obeta prepričljiva zmaga in Meloni računa, da bo postala nova premierka.

Demokratska stranka (PD) se glede na ankete z okoli 21 odstotki glasov uvršča na drugo mesto, a ji pred volitvami ni uspelo oblikovati velike levosredinske koalicije.

"To je razpotje, neke vrste referendum, podobno, kot so ga v Veliki Britaniji imeli o brexitu," je prihajajoče volitve označil Letta.

Dejal je, da je potrebno več Evrope, ne manj, medtem ko je njegova nasprotnica poudarila, da se mora Bruselj ukvarjati z veliki zadevami, članicam pa naj prepusti, da zavarujejo lastne interese.

Letta je dejal, da bi zmaga Melonijeve in njenih zaveznikov ogrozila priseljence, pravice žensk in istospolne družine. Zmaga njegove stranke je zato edini način, da se prepreči, da bi Italija šla po poti Madžarske z Viktorjem Orbanom na čelu, je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Giorgia Meloni je na to odgovorila, da Letta širi lažne novice, po njenih besedah so Bog, družina in verska identiteta ključni, vendar ne namerava omejevati veljavnih pravic, kot je pravica do splava. Glede slednje je dejala, da bi sicer ženskam morali ponuditi tudi druge možnosti.

Je proti temu, da bi istospolni pari lahko posvojili otroke, češ da je treba otrokom zagotoviti najboljše možnosti, to pa sta po njenem prepričanju oče in mati. Letta se je odzval, da otroci potrebujejo predvsem ljubezen.

Glede migrantov, ki v Italijo prihajajo po morju, se Meloni zavzema za dogovor med Evropo in državami severne Afrike, da bi te svoje državljane zadržale doma ter odprle lokalne centre za begunce.

Letta je bil kritičen do spornega načina, ki ga je zagovarjal nekdanji notranji minister Salvini, ko je na morju zadrževal ladje z begunci, ter dodal, da ga Giorgia Meloni nikoli ni kritizirala.

Video soočenje je organiziral časnik Corriere della Sera. Po oceni levo usmerjenega časnika Domani je bila prepričljiva zmagovalka Meloni, ki Italijane vabi z geslom Bog, domovina, družina in sebe opisuje kot konservativko.

Predvideno je bilo, da se bosta glavna kandidata tik pred volitvami soočila še na javni radioteleviziji RAI, a je medijski regulator takšno soočenje prepovedal, ker izključuje druge kandidate, poroča AFP.

lPSpRnsTrAM

M9QmKSBRRDk

BHFSQ7pZsCY