Zorčič bi bil rad župan

Nekdanji predsednik Državnega zbora v tretji Janševi vladi Igor Zorčič je danes uradno napovedal svojo kandidaturo za mesto brežiškega župana

Nekdanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič bi bil rad župan Brežic

© Borut Krajnc

Nekdanji predsednik DZ v prejšnjem sklicu in brežiški občinski svetnik Igor Zorčič je danes uradno napovedal svojo kandidaturo za mesto brežiškega župana. Za to mesto se je sicer že potegoval na zadnjih županskih volitvah, ko ga je v drugem krogu premagal tekmec oz. dolgoletni brežiški župan Ivan Molan. Kandidiral bo s podpisi volivcev.

Za vnovično kandidaturo se je odločil, ker meni, da Brežice ne sledijo razvoju ter da mesto in občina, sicer kraji z velikim potencialom na področjih kmetijstva, turizma in gospodarstva, teh ne znata izkoristiti, je povedal na današnji novinarski konferenci.

Ker občina Brežice po njegovem razvojno zaostaja za podobnimi občinami, pa je Zorčičev in cilj njegovih somišljenikov, da ta trend spremenijo. Da Brežicam povrnejo nekdanjo slavo gospodarsko-trgovskega in urbanega središča Posavja, in da te s tem zaživijo novo "staro" življenje.

Med glavnimi programskimi izhodišči je navedel vrnitev življenja v mestno jedro, oživitev zdaj zapostavljenih krajev v občini in okrepitev njihove prometno-infrastrukturne povezave z Brežicami oz. zagotovitev tekoče prometne povezave z občinskim središčem, med drugim z ureditvijo cestno-železniških prehodov.

Med drugimi prednostnimi nalogami je navedel prilagajanje energetski krizi. Zagotovili bodo, da bodo zneski na položnicah občanov za storitve, katerih cena je odvisna od odločitev občinskega sveta, najnižji možni, je poudaril.

Ker se Brežice kot kraj in občina starajo, želi več poudarka dati potrebam upokojencev in njihovi nastanitvi. Dotaknil se je tudi gospodarstva in ocenil, da v občini, glede na to, da so njene poslovne cone zapolnjene, primanjkuje novih tovrstnih zemljišč. Glede zemljišč v t. i. gospodarskem središču Feniks, pa je menil, da je tam ostalo za zdaj le pri obljubah. Brežice zato po njegovih besedah stagnirajo, morebitnim novim iskalcem razpoložljivih gospodarskih površin pa nimajo več kaj ponuditi.

Zorčič sicer računa na zmago in na soočenje z Molanom v drugem krogu županskih volitev. Kandidiral bo kot neodvisni županski kandidat. Glede morebitne podpore političnih strank pa je še dodal, da se glede te pogovarja z nekaterimi brežiškimi svetniki.

Kandidaturo za brežiškega župana je do zdaj napovedal le še Molan, ki mu zdaj teče peti mandat - njegov prvi je sicer trajal le leto dni, in se namerava potegovati za šestega. Zorčiča je leta 2018 v drugem krogu županskih volitev premagal z nekaj manj kot 55 odstotki glasov.