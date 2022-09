Marta Kos je odstopila z mesta podpredsednice Gibanja Svoboda

Za zdaj sicer še vedno ostaja članica največje vladne stranke

Marta Kos

© Borut Krajnc

Marta Kos je odstopila z mesta podpredsednice Gibanja Svoboda, so za STA potrdili v stranki. Kos je v odstopni izjavi, ki jo je pridobila STA, med drugim zapisala, da je njeno življenje po odstopu od predsedniške kandidature dobilo nove usmeritve, zaradi katerih podpredsedniškim dolžnosti ne bo mogla posvetiti "dovolj časa in predanosti".

V Gibanju Svoboda odločitve Marte Kos podrobneje ne komentirajo, odgovarjajo le, da spoštujejo njeno osebno odločitev.

V odstopni izjavi, ki jo je pridobila STA, naslovljeni na člane sveta stranke, je Kos sicer med drugim zapisala, da verjame, da je v interesu stranke, da "reorganizira vodenje na način, ki bo stranki omogočal, da se bo postavila na trdne temelje in uspešno nastopila na letošnjih lokalnih volitvah in šla enotna in močna tudi na naslednje parlamentarne volitve".

Kot je še zapisala, z mesta podpredsednice odstopa "iz spoštovanje do funkcije". Ob tem je spomnila, da je s stranko intenzivno sodelovala od februarja letos, mesto podpredsednice pa zasedla aprila, ko so se "borili za zmago na parlamentarnih volitvah".

Ob tem je še ocenila, da je Slovenija z novim sklicem parlamenta, v katerem stranko zastopa 41 poslancev, in vlado pod vodstvom predsednika stranke in premierja Roberta Goloba, bolje pripravljena na sedanje in prihodnje izzive.

"Naš cilj je bil, da ponovno vzpostavimo spoštovanje do naših državljanov, do vladavine prava in do naših demokratičnih institucij in da vsem prebivalcem Slovenije zagotovimo dostojanstveno življenje v svobodi," je zapisala in izrazila prepričanje, da jim je to tudi uspelo.

Sama je pozneje dobila tudi podporo stranke za vstop v tekmo za predsednico republike, a je nato iz osebnih razlogov od kandidature odstopila.

Največja vladna stranka je tako ostala brez predsedniškega kandidata, o čemer bodo med drugim razpravljali na četrtkovi seji sveta stranke. Izvršni odbor Gibanja Svoboda je sicer po odstopu Kos že sklenil, da ne bodo ponudili drugega kandidata, Golob pa je takrat dejal, da bo svet stranke v 14 dneh odločil, katerega od preostalih predsedniških kandidatov bodo podprli.

Končna odločitev stranke bo tako po pričakovanjih znana v četrtek, ko se člani sveta stranke na seji verjetno ne bodo mogli izogniti tudi razpravi o odstopu Marte Kos.

Ta sicer za zdaj še vedno ostaja članica stranke, je potrdila za Dnevnik, ki je tudi prvi poročal o njenem odstopu z mesta podpredsednice.