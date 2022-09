»Zavarovalnice počasi in vztrajno privatizirajo zdravstvo v Sloveniji«

V Levici poudarjajo, da odločno in ostro nasprotujejo gradnji zasebnih bolnišnic ter zagovarjajo javno, vsem dostopno in transparentno zdravstvo

Diagnostični center Bled bo v Ljubljani zgradil 17,5 milijona evrov vredno zasebno bolnišnico, poroča 24ur.com. V Levici poudarjajo, da ostro nasprotujejo gradnji zasebnih bolnišnic in zagovarjajo javno zdravstvo. Ministrstvo za zdravje pozivajo k ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva.

Pri Levici so v sporočilu za javnost zapisali, da odločno in ostro nasprotujejo gradnji zasebnih bolnišnic ter zagovarjajo javno, vsem dostopno in transparentno zdravstvo. Z gradnjo zasebnih bolnišnic bo bogatim na voljo zasebno zdravstvo z vrhunsko oskrbo, javno zdravstvo pa bo vedno bolj osiromašeno, je v izjavi za medije dejal poslanec Levice Miha Kordiš.

Ministrstvo za zdravje so v stranki ob tem pozvali, naj zaustavi degradacijo javnega zdravstvenega sistema ter čim prej začne pripravljati izpolnitev zavez iz koalicijske pogodbe, "da bomo ukinili nepravično in neučinkovito dopolnilno zdravstveno zavarovanje, razmejili javno in zasebno zdravstvo ter namenili več sredstev za financiranje javnih zdravstvenih storitev."

Na ministrstvu so na vprašanja STA glede poziva Levice odgovorili, da bo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan za vprašanja glede te in drugih aktualnih tem na voljo na sredini novinarski konferenci.

Bolnišnica največjega slovenskega zasebnika izvajalca zdravstvenih storitev Diagnostičnega centra Bled bo stala ob krožišču med Kranjčevo in Štajersko cesto. Obsegala bo 18.600 kvadratnih metrov prostorov, v njej bo do 80 bolnišničnih postelj, specialistične ambulante pa bodo sprejemale do 400 bolnikov dnevno. Na voljo bodo ambulante, laboratorij, radiološki oddelek, kardiološki oddelek, male operacijske dvorane, dnevna bolnišnica ter kolonoskopski in gastroskopski oddelek. Center je trenutno v fazi projektiranja, gradnja pa bo po načrtih trajala 16 mesecev, poroča portal 24ur.com.

Ob tem v Levici poudarjajo, da sta največja lastnika Diagnostičnega centra Bled Zavarovalnica Triglav in SAVA RE podjetji v delno državni lasti, ki ustvarjata dobičke prek premij za dopolnilno zavarovanje. Zemljišče, na katerem naj bi se center gradil, je prodala Mestna občina Ljubljana, kljub potrebam sosednjega Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča, so dodali.

"Zavarovalnice kot gospodarske družbe počasi in vztrajno privatizirajo zdravstvo v Sloveniji," so kritični v Levici. Navedli so, da sta omenjeni zavarovalnici doslej kupili tudi Diagnostični center Vila Bogatin na Bledu, Medicinski center Fontana v Mariboru, Medicinski center Cardial ter Kirurški sanatorij Rožna dolina v Ljubljani. Enako po njihovih navedbah počnejo tudi druge zavarovalnice.

Zavarovalnicam so po oceni Levice tovrstne naložbe v interesu, ker se jim bodo ob slabšanju stanja slovenskega javnega zdravstva zaslužki povečevali in ker lahko sčasoma zasebne zdravstvene centre prodajo tujim multinacionalkam. Za financiranje čistih zasebnikov z javnim denarjem ne bo več nobenih ovir, v kolikor se minister za zdravje tako odloči na podlagi nedavnega interventnega zakona o zdravstvu, so poudarili.

Zasebniki in zasebniki koncesionarji presežkov ne vračajo v javno zdravstvo, temveč jih kanalizirajo v kapital, ki ga nato nadalje uporabljajo za širjenje svojega tržnega deleža, so kritični v stranki. Če so komercialne zdravstvene zavarovalnice nabrale toliko presežnih sredstev, naj jih preusmerijo v javni zdravstveni sistem, meni Kordiš.

V Levici od Slovenskega državnega holdinga (SDH), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in državnih nadzornikov zahtevajo, da svojo lastninsko pravico v zavarovalnicah Triglav in SAVA RE uveljavijo tako, da preprečijo gradnjo zasebne bolnišnice in namesto tega ta denar investirajo v javno zdravstvo, opremo v javnih bolnišnicah in kader v javnih zdravstvenih zavodih.