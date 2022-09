»Prepričana sem, da bomo s pogumom in solidarnostjo premagali Putina«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo še danes odpotovala v Kijev na pogovor k ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskem

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu napovedala, da bo še danes odpotovala v Kijev na pogovor k ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskem. Govorila bosta o tem, kako Ukrajino vključiti v evropski notranji trg. Napovedala je tudi 100 milijonov evrov za pomoč pri obnovi šol v Ukrajini.

"Notranji trg je eden največjih uspehov Evrope. Čas je, da postane zgodba o uspehu tudi za naše ukrajinske prijatelje," je dejala predsednica komisije.

Zatrdila, je, da bodo sankcije, ki jih je EU zaradi agresije na Ukrajino uvedla proti Rusiji, ostale. "Zdaj je čas, da pokažemo odločnost, zdaj ni čas za popuščanje," je dejala.

Po njenih besedah je vojna, ki jo je sprožil ruski predsednik Vladimir Putin, vojna avtokracije proti demokraciji. "Prepričana sem, da bomo s pogumom in solidarnostjo premagali Putina," je dejala von der Leyen.

Ena od lekcij te vojne je po njenem prepričanju to, da bi morali poslušati tiste, ki poznajo Putina, tako v Rusiji kot v vzhodni Evropi in tudi znotraj unije.

"To je tudi vojna proti naši energiji, našemu gospodarstvu, našim vrednotam in naši prihodnosti."



Opozorila je, da prihodnji meseci ne bodo lahki, v igri pa je veliko, ne le za Ukrajino, temveč za ves svet. "To je tudi vojna proti naši energiji, našemu gospodarstvu, našim vrednotam in naši prihodnosti," je poudarila ter opozorila, da se bodo države unije soočile s poskusi tistih, ki želijo izkoristiti razlike med njimi.

Von der Leyen je napovedala, da bo unija pomagala pri obnovi v vojni poškodovanih šol v Ukrajini, za to naj bi namenila 100 milijonov evrov. "Pol milijona ukrajinskih otrok je začelo pouk v EU. Mnogi drugi v Ukrajini pa preprosto nimajo več razredov, kamor bi se vrnili," je dejala.

Ukrajina je že od marca del evropskega električnega omrežja in v unijo tudi izvaža elektriko, predsednica komisije pa je napovedala, da bo postala tudi del evropskega mobilnega omrežja.

Von der Leyen, ki je bila oblečena v barve ukrajinske zastave, rumeno in modro, je danes prvi del govora o stanju v uniji v Evropskem parlamentu namenila Ukrajini. Med evropskimi poslanci v dvorani v Strasbourgu je sedela tudi ukrajinska prva dama Olena Zelenska, katere pogum in prizadevanja je predsednica komisije posebej izpostavila.

"Ukrajina je močna, zato ker so ljudje, kot je vaš mož Volodimir Zelenski z vami in otroki, ostali v Kijevu in vodijo odpor," je dejala.

Opozorila je tudi na ogrožanje demokracije v EU, pri čemer je posebej izpostavila vprašanje širjenja dezinformacij, za katerim stojijo tuji avtokratski režimi. "Ne bomo dopustili, da avtokratski trojanski konji od znotraj napadajo našo demokracijo," je dejala.

Po njenih besedah je treba demokracijo zaščiti tako pred posegi od zunaj kot od znotraj. "Bolje se moramo zaščititi pred zločestimi posegi, zato bomo pripravili sveženj za obrambo demokracije," je predsednica napovedala v nagovoru, v katerem enkrat letno parlament seznani s preteklimi dosežki in napove cilje za naprej.

Von der Leyen je zatrdila, da bo komisija trdno vztrajala pri neodvisnosti sodstva ter zaščiti evropskih sredstev z mehanizmom pogojevanja. Pri tem sicer ni izrecno omenila nobene članice unije, znano pa je, da so težave predvsem na Madžarskem in Poljskem.

Predsednica komisije je napovedala tudi posodobitev zakonodajnega okvira za boj proti korupciji ter vključitev korupcije v režim sankcij zaradi kršenja človekovih pravic, ki je novo orodje za zaščito evropskih vrednot v tujini.

Glede migracij je opozorila, da v razpravi v EU še vedno ni dovolj solidarnosti, to, kar je bilo narejeno za begunce iz Ukrajine, pa po njenih besedah ne sme biti izjema, temveč zgled, kako je treba ravnati v prihodnje.

"Želim Evropo, kjer vse članice prevzemajo odgovornost za skupne izzive, in želim Evropo, ki je solidarna do vseh članic," je dejala.

Ljudem na Zahodnem Balkanu, v Ukrajini, Moldaviji in Gruziji je sporočila, da so del evropske družine. "Vaša prihodnost je v EU in naša unija brez vas ni popolna," je dejala.

Pri tem je izrazila podporo zamisli evropske politične skupnosti ter napovedala, da bo komisija svoje zamisli glede tega posredovala Evropskemu svetu. Ta se je junija zavzel, da bi skupnost vključevala vse evropske države, s katerimi ima EU tesne odnose, v njenem okviru bi naslovili reševanje vprašanj v skupnem interesu.

