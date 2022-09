Pahor odhaja na pogreb kraljice Elizabete II.

V času pogreba, v ponedeljek med 12. in 14. uro, bo zastava pred predsedniško palačo v Ljubljani spuščena na pol droga

Predsednik Borut Pahor in britanska kraljica Elizabeta II.

Predsednik republike Borut Pahor se bo v ponedeljek v Londonu udeležil pogreba pokojne britanske kraljice Elizabete II., so danes sporočili iz urada predsednika. V času pogreba, v ponedeljek med 12. in 14. uro, bo zastava pred predsedniško palačo spuščena na pol droga, so še sporočili iz urada.

Kot so še pojasnili, je Pahor v predsedniški palači sprejel britansko veleposlanico v Sloveniji Tiffany Sadler, ki mu je prenesla povabilo novega britanskega kralja Karla III. in članov kraljeve družine, da se udeleži pogrebnih slovesnosti to nedeljo in ponedeljek v Londonu.

Obenem sta se predsednik in veleposlanica dogovorila, da se v luči tradicionalnega obeleževanja slovensko-britanskega prijateljstva, v okviru katerega je leta 2019 Slovenijo tudi obiskal britanski princ Edvard, preminuli monarhinji na primeren način poklonimo tudi v Sloveniji. V času ponedeljkovega pogreba bo tako zastava pred predsedniško palačo spuščena na pol droga.

Kraljičin pogreb bo sicer eno največjih zbiranj članov kraljevih družin in najvišjih politikov, ki ga bodo gostili na Otoku v zadnjih desetletjih, piše britanski BBC in dodaja, da se ga bo po pričakovanjih udeležilo okoli 500 voditeljev držav in tujih dostojanstvenikov. Pogreb bo potekal v Westminstrski opatiji, kjer je prostora za okoli 2200 ljudi.

Med udeleženci BBC med drugim izpostavlja člane evropskih kraljevih družin, od katerih so mnogi s pokojno kraljico tudi v krvnem sorodstvu. Svojo udeležbo so med drugim že potrdili monarhi Belgije, Nizozemske, Španije, Norveške, Švedske in Danske.

V London prihajajo tudi ameriški predsednik Joe Biden s soprogo, voditelji držav skupnosti Commonwealtha, med njimi premierji Avstralije, Nove Zelandije in Kanade, irski premier Micheal Martin, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, italijanski predsednik Sergio Mattarella ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michele.

Pričakujejo še francoskega predsednika Emmanuela Macrona, turškega voditelja Recepa Tayyipa Erdogana in japonskega cesarja Naruhita.

Svoj prihod so po pisanju BBC že potrdili še premierka Bangladeša Šejka Hasina, predsednik Šrilanke Ranil Wickremesinghe, južnokorejski predsednik Yoon Suk-Yeol in predsednik Brazilije Jair Bolsonaro, medtem ko prihod indijskega premierja Narendre Modija zaenkrat ni gotov.

Medtem pa ni znano, ali je vabilo za prihod na pogreb prejel kitajski predsednik Xi Jinping. Iran naj bi bil v Londonu zastopan le na ravni veleposlanika, vabila pa niso prejeli predstavniki Rusije, Belorusije in Mjanmara, piše BBC. Predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina je sicer že minuli teden izjavil, da ta o udeležbi na kraljičinem pogrebu ne razmišlja.

