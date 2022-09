Ukrajina: »Ne postanite tarča ruskih terorističnih sil. Evakuirajte se!«

Ukrajinska vojska nadaljuje prodiranje proti vzhodu,ob tem opozarja, da Rusi namerno ustrahujejo lokalno prebivalstvo

Ukrajinska vojska je po sprožitvi uspešne protiofenzive dosegla mesto Liman v regiji Doneck, kjer glede na navedbe predstavnikov oblasti potekajo spopadi z ruskimi silami. V Kijevu pričakujejo, da bi lahko njihova vojska napredovala v vzhodno regijo Lugansk, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Trenutno poteka napad na Liman in morda bo prišlo do napredovanja v smeri Siverska," je svetovalec ukrajinskega predsednika Arestovič dejal v videoposnetku, objavljenem na YouTubu. O srditih bojih v Limanu je poročal tudi guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj, po čigar oceni bodo ti potekali še nekaj dni, poroča britanski BBC.

Proruski separatisti v samooklicani Ljudski republiki Doneck so te trditve zanikali in dejali, da Liman, ki so ga ruske sile zasedle konec maja, ostaja v njihovih rokah. Liman se sicer nahaja le približno 150 kilometrov od mesta Doneck v istoimenski regiji, ki skupaj z lugansko regijo tvori Donbas.

Ljudje se morajo evakuirati z območij, ki so še vedno pod nadzorom proruskih sil ali so tarča ruskih napadov, pa je danes na Telegramu pozval guverner Donecka Pavlo Kirilenko.

"Zelo pomembno je, da skupaj z našimi vojaki, z našo zastavo, na osvobojeno ozemlje pride tudi običajno normalno življenje."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

"Rusi namerno ustrahujejo lokalno prebivalstvo. V takšnih razmerah je edini pravilen izhod za civiliste evakuacija v varnejše predele Ukrajine. Ne postanite tarča ruskih terorističnih sil. Evakuirajte se," je dejal Kirilenko in ob pozivu objavil slike domnevnih ruskih napadov na stanovanjsko četrt v Kramatorsku.

Dan prej so iz ukrajinske policije sporočili, da so v regiji Harkov, kjer je ukrajinska vojska nedavno v okviru obsežne protiofenzive ponovno zavzela več tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja, našli dokaze o ruskih vojnih zločinih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah višjega policista iz Balaklije Sergeja Bolvinova naj bi ruske sile redno mučile zapornike na eni od lokalnih policijskih postaj. Med večmesečno okupacijo območja je bilo po njegovih besedah tam zaprtih okoli 40 ljudi. Po navedbah očividcev naj bi Rusi za mučenje uporabljali elektriko, nekatere pa naj bi tudi umorili.

"Okupatorji so odpeljali tiste, ki so služili v vojski ali imeli v njej sorodnike, iskali pa so tudi tiste, ki so vojski pomagali," je v torek na Facebooku zapisal Bolvinov.

Medtem so iz Londona sporočili, da ruske sile po oceni britanskih obveščevalcev v Ukrajini uporabljajo iranska bojna brezpilotna letala, saj naj bi jim lastne zaloge orožja pošle, navaja dpa.

Do te informacije naj bi britanski obveščevalci prišli po tem, ko so ukrajinske sile med protiofenzivo v bližini Kupjanska sestrelile brezpilotno letalo Shahed-136, ki je bilo med drugim uporabljeno tudi pri lanskoletnem napadu na tanker Mercer Street v Perzijskem zalivu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nagovoru v torek zvečer dejal, da si Ukrajina na nedavno osvobojenih območjih na vzhodu države prizadeva za čim hitrejšo vrnitev v normalnost.

"Zelo pomembno je, da skupaj z našimi vojaki, z našo zastavo, na osvobojeno ozemlje pride tudi običajno normalno življenje," je dejal in dodal, da lahko Ukrajina na teh območjih zdaj izpolnjuje svoje socialne obveznosti. Po navedbah ukrajinskega predsednika so bile v nedavno osvobojeni Balakliji v harkovski regiji prvič po petih mesecih ponovno izplačane pokojnine.

Kot drugo prednostno nalogo je Zelenski izpostavil iskanje preostalih ruskih vojakov ali sabotažnih skupin, kot tudi aretacijo tistih, ki so z ruskimi silami sodelovali.

