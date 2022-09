Salvini: »Rusije nikoli nisem prosil za denar niti ga nikoli nisem vzel«

Ameriški dokument o vplivanju Rusije na volitve po svetu vznemirja Italijo

Matteo Salvini

© Evropski parlament (EP) / Flickr

Dokument ameriške obveščevalne službe o poskusih Rusije, da bi z velikimi količinami denarja vplivala na volitve po svetu, je povzročil vznemirjenje v Italiji. Več politikov je pred parlamentarnimi volitvami 25. septembra danes zahtevalo razjasnitev okoliščin, nekateri pa so že zanikali, da bi prejeli denar od Rusije.

Vodji postfašističnih Bratov Italije Giorgia Meloni in desne Lige Matteo Salvini sta tako danes zatrdila, da nista nikoli prejela denarja od Moskve.

"Vse oblike našega financiranja je možno preveriti," je za Radio 24 dejala Meloni, ki se ji glede na javnomnenjske raziskave po volitvah obeta premierski položaj. "Prepričana sem, da Bratje Italije ne prejemajo denarja iz tujine," je dodala po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

"Rusije nikoli nisem prosil za denar niti ga nikoli nisem vzel, pa naj gre za rublje, evre, dinarje ali dolarje," pa je za radio RTL 102,5 dejal Salvini. Dejal je, da gre za lažne novice, in izrazil začudenje, da so se pojavile tik pred volitvami. "Preiskave glede tega so odprte že več let in nikoli niso odkrile ničesar, ker tudi ni ničesar najti," je še dejal Salvini.

Vodja Lige je bil v preteklosti tesno povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, a je tudi obsodil rusko invazijo na Ukrajino. Letos je Italijo vznemirila novica, da je rusko veleposlaništvo Salviniju plačali letalsko vozovnico za Moskvo, kamor naj bi šel na mirovno misijo. Obisk so odpovedali, veleposlaništvu pa vrnili denar.

Pred kratkim je Salvini razburil z izjavami, da sankcije, ki jih je Zahod uvedel proti Rusiji, ne delujejo, Evropa pa je posledično na kolenih.

Predsednik odbora za nadzor obveščevalnih služb v italijanskem parlamentu (Copasir) Adolfo Urso je za italijansko televizijo Rai dejal, da po za zdaj znanih podatkih ne kaže, da bi bila Italija povezana z ameriškim poročilom.

Vodja levosredinske Demokratske stranke Enrico Letta je pozval k preglednosti in razjasnitvi primera. Po njegovem bi morala vlada pred volitvami razkriti vse, kar ve o ruskem vplivu. Zunanji minister Luigi Di Maio iz sredinske stranke Državljanska zaveza pa je pozval k preiskavi parlamentarne komisije o morebitnem ruskem vmešavanju v politiko.

V torek objavljen dokument ameriške obveščevalne službe razkriva, da je Rusija od leta 2014 tujim političnim strankam in kandidatom v več deset državah namenila najmanj 300 milijonov dolarjev, da bi tako tam pridobila vpliv. Ob tem ne omenja, za katere države gre, vir v ameriški administraciji pa navaja, da naj bi Rusija med drugim 500.000 dolarjev namenila v podporo albanski desnosredinski Demokratski stranki na volitvah leta 2017, finančno pa podprla tudi stranke ali kandidate v BiH, Črni gori, na Madagaskarju in v Ekvadorju.