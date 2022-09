WHO o pandemiji covida-19: »Nismo še tam, vendar je konec pred vrati«

Svet še nikoli ni bil v boljšem položaju za končanje pandemije covida-19, je dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Države je pozval, naj vztrajajo v boju proti virusu, zaradi katerega je umrlo več kot šest milijonov ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Prejšnji teden je bilo število smrtnih žrtev zaradi covida-19 najnižje od marca 2020, je dejal Tedros. Vendar pa je opozoril, da še nismo na cilju.

"Nismo še tam, vendar je konec pred vrati. Maratonec se ne ustavi, ko je ciljna črta pred vrati. Teče še bolj odločno, z vso energijo, ki mu je še ostala. To moramo storiti," je dejal.

V nasprotnem primeru po njegovih besedah obstaja nevarnost novih različic virusa, še več smrtnih žrtev in večja negotovost.

WHO pri tem poziva vse države, naj nadaljujejo s testiranjem na okužbe z novim koronavirusom in predvsem s cepljenjem proti covidu-19. Še posebej starejši in zdravstveni delavci morajo biti precepljeni, vse države pa si morajo prizadevati, da bi bilo proti covidu-19 cepljenih 70 odstotkov prebivalcev, poudarja WHO.

Do 4. septembra je WHO naštela več kot 600 milijonov uradno potrjenih primerov okužbe ter 6,4 milijona potrjenih smrti zaradi covida.

