Brglez pripravljen kandidirati za predsednika republike

Dr. Milan Brglez

© Borut Krajnc

Milan Brglez je izrazil pripravljenost, da bi se kot kandidat SD potegoval za mesto predsednika države, so za STA sporočili iz SD. Kandidaturo morajo formalno potrditi še organi stranke, predsedstvo SD bo zasedalo v četrtek popoldne.

Predsednica SD Tanja Fajon se je sicer v sredo o tem pogovarjala tudi s prvakoma koalicijskih partneric Gibanja Svoboda in Levice, Robertom Golobom in Luko Mescem. V SD si namreč želijo, da bi njihov kandidat užival tudi podporo širše koalicije. Končnega odgovora pa še ni dobila, so povedali v SD.

Gibanje Svoboda je sicer svojo kandidatko že imelo, to je bila Marta Kos, ki pa je pozneje sporočila, da iz osebnih okoliščin od kandidature odstopa. Kako bo največja vladna stranka ravnala zdaj, naj bi bilo bolj jasno po seji sveta stranke, ki bo prav tako v četrtek popoldne. Pričakovati je torej, da bi tam lahko razpravljali tudi o tem, ali bi bili pripravljeni v predsedniški tekmi podpreti Brgleza ali katerega od drugih kandidatov.

Da bodo v četrtek opravili razpravo o tem, je Golob potrdil tudi danes ob obisku Velenja. Dejal je, da "najava nekaterih novih predsedniških kandidatov odpira zanimive možnosti". Na vprašanje, ali bi ta možnost lahko bil Brglez, pa je povedal le, da je "tudi on nov kandidat".

V Levici pa so se po začetnem oklevanju odločili, da bi radi poskusili s svojim kandidatom. Vsaj takšno je bilo zadnje stališče stranke, je pa res, da imena še niso sporočili. Kdo bo dobil njihovo podporo, naj bi bilo jasno sicer relativno kmalu. Medijska ugibanja pa so se doslej vrtela okoli poslancev Mihe Kordiša in Mateja Tašnerja Vatovca.