Sporni »strokovnjak«

Samooklicani psihoanalitik po novem tudi strokovnjak za vzgojo

Roman Vodeb

© RTV SLO YouTube

Sekcija za področje usposabljanja oseb s čustvenimi in vedenjskimi motnjami Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije je začela pošiljati vabila na seminar Vzgoja med nasiljem in nemočjo, namenjen spodbujanju strokovnjakov za izobraževanje k razmišljanju o populaciji otrok, s katerimi se ukvarjajo v institucijah. Vse bi bilo lepo in prav, če se na seznamu strokovnjakov, ki bodo na seminarju predavali, ne bi pojavil Roman Vodeb, samooklicani psihoanalitik, znan po žaljivih antifeminističnih mnenjih.