Testiranje v parlamentu

Provokacija in slepilni manevri

Franc Breznik (SDS) je vozil pijan, pokesal se je, odstopil s položaja državnega sekretarja in za kazen postal poslanec. Zdaj podpira zakon o obveznem testiranju (na fotografiji s poslanskim kolegom Danijelom Krivcem)

© Franc Breznik, Facebook

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona, ki naj bi uvedel obvezno testiranje funkcionarjev za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog v telesu. Ne prvič, a poslanec SDS Dejan Kaloh je tokrat prepričan, da bo zakon deležen širše podpore. Dokumenta, ki predlaga novi zakon, od poslancev SDS ni podpisal le kandidat za predsednika države Anže Logar. Po vsej verjetnosti zato, ker se med predsedniško kampanjo dela, da ni poslanec stranke SDS.

Ta predlaga, da se testiranje funkcionarjev uredi v osmih mesečnih intervalih, pri čemer bi bili termini posameznikov določeni z žrebom. Izžrebani funkcionarji bi se morali testirati v naslednjih 48 urah. Če bi testiranje odklonili, bi samodejno veljalo, da je bil izvid pozitiven, to pa bi lahko pozneje ovrgli z negativnim izvidom. Vsi poslanci SDS naj bi se v preteklih dneh po Kahlovih besedah že testirali na Inštitutu za sodno medicino in po testu dobili negativen izvid.

Tokrat naj bi bili razlogi za sprejetje zakona, kakršnega sicer ne pozna nobena država, povezani z afero Smodej. Poslanci SDS so v predlogu navedli, da naj bi bili po poročanju (njihovih) »medijev« v afero poleg kulturnikov domnevno vpleteni pomembni politiki z levega političnega pola, člani sedanje vlade. Predlog deluje kot provokacija. Kaloh je na konferenci zatrdil, da so se performativnega dela nekaterih prireditev, po katerih naj bi bilo prihajalo do kaznivih dejanj, udeleževali tudi ministri sedanje vlade. Zato je na prostovoljno testiranje za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog v telesu pozval vse ministre vlade Roberta Goloba.

V Sloveniji zakon o varnosti in zdravju pri delu že določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih snovi, delodajalec pa lahko njegovo stanje po postopku, ki je določen z internim aktom, tudi ugotavlja. Delodajalec mora imeti za takšen poseg utemeljene razloge. Na podlagi določb evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter na podlagi ustavne določbe je v Sloveniji zagotovljeno celovito varstvo vseh osebnostnih pravic. V poseg na področje varovanja pravic zasebnosti sodijo tudi prisilni odvzem krvi, prisilno cepljenje, prav tako zdravniški posegi nasploh. Tako bi lahko bila ureditev, ki bi določala obvezen test poslancev in ministrov za prepovedane snovi, sporna, zdravniški pregled pa bi posameznik lahko odklonil.

Zakonski predlog bo gotovo zavrnjen. To poslanci SDS dobro vedo. Glavni namen predlaganega zakona ni testiranje poslancev ali drugih funkcionarjev. Ne zdi se, da bi bilo uživanje prepovedanih drog v parlamentu in po ministrstvih tako razširjeno, da bi potrebovali dodatne zakonske omejitve, verjetno bolj prevladujejo alkoholni zdrsi. Glavni namen zakona je očrniti vlado, njene poslance, v javnost želijo vnesti dvome. Opozicija bi v parlamentu gotovo lahko izrekla več utemeljenih očitkov delu Golobove vlade, namesto da straši z drogami in dekadenco.