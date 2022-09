Takšnega župana si ne želimo

Je mogoče v isti sapi obsojati genocid v Srebrenici in podpirati Milorada Dodika, ki ta genocid zanika?

Župan Ljubljane Zoran Janković in njegov prijatelj, predsednik Republike Srbske Milorad Dodik

© SNSD

Zoran Janković je bil simbol odprte Ljubljane. Na začetku politične poti ni dobil ljudske podpore zgolj zato, ker je bil uspešen menedžer, v času razplamtevanja nestrpnosti, sovraštva, pogroma proti drugače mislečim se je uprl Janezu Janši. Tak je bil Zoran Janković, ko je prvič zmagal na lokalnih volitvah. Odprt človek s patentiranim nasmeškom, strpen politik, ki je znal spodbujati sožitje med ljudmi, direktor, za katerim so zaposlene točile solze. Številni projekti, ki jih je pomagal ustvariti kot politik, so to njegovo usmeritev potrjevali. Gradnja džamije je bila takšen projekt; z njim se je župan brez pomislekov uprl lokalni nestrpnosti, pa čeprav je bil zaradi tega deležen salv žaljivk. Drug primer je bila njegova podpora skupnosti LGBT v času, ko je v Ljubljani naraščala nestrpnost proti njenim članom.