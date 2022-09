Mi vas volimo

Prva javnomnenjska raziskava pred predsedniškimi volitvami, v katero so bili zajeti kandidati, ki so dejansko vložili kandidaturo, je pokazala, da imajo možnost za uvrstitev v drugi krog volitev Nataša Pirc Musar, Anže Logar in Milan Brglez

© Tomaž Lavrič

Do tega tedna so javnomnenjske agencije merile možnost vseh kandidatov za predsednika republike, ki so napovedali možnost kandidature ali pa se lotili zbiranja uradno podpisanih izjav podpore. Javnomnenjska anketa, ki jo je ta teden opravila agencija Ninamedia za Mladino, pa je prva merila dejanske kandidate, ki so zadostili formalnostim, dobili torej podporo politične stranke oziroma volivcev, da se volitev udeležijo.