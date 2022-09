Urbanija in Nova24TV hvalita »svoje« novinarje na RTV Slovenija

Novinarja Luka Svetina in Nejc Krevs lahko predeta od navdušenja. Šef je zadovoljen.

Uroš Urbanija, v času tretje Janševe vlade direktor Ukoma (Vladnega urada za komuniciranje), ki je želel finančno izčrpati Slovensko tiskovno agencijo (STA), zdaj pa novonastavljeni direktor TV Slovenija, javno hvali "svoje" novinarje oziroma voditelje

Novinarja Luka Svetina in Nejc Krevs lahko predeta od navdušenja, bila sta pohvaljena. Ne čisto nepričakovano, javno hvalo je izrazil še direktor TVS Uroš Urbanija in nad svojimi novimi kadri je končno fascinirano tudi politično postavljeno vodstvo hiše. Komičen v trenutni situaciji ugrabitve javne radiotelevizije je zato predvsem popoln obrat: Trstenjakova in njena Nova24TV sta dolga leta pljuvala po programu in novinarjih javne radiotelevizije, pozivala k bojkotu plačila RTV prispevka in škandalizirala vsako tamkajšnjo potezo. Zdaj, ko je RTVS zaradi vodstva v rokah tistih, ki si jo želijo narediti za trobilo, pa strankarski mediji iste politične orbite občudujejo tamkajšnje izbrane pravoverne novinarje.

Sreča in nesreča

Tovrstnih lavdacij bi se kot hudič križa moral vsak profesionalni novinar nadvse bati. Svetina in Krevs imata presneto srečo, čeravno je njuna nesreča hkrati, da sta že na podlagi osamljenega nastopa čislana zgolj zaradi lojalnosti, ne zavoljo svojega kvalitetnega dela. Če je Svetina neposreden kader Čakševe Domovine in paradnega Janševega medija, je pri Krevsu zgodba malce drugačna, saj gre za novinarja, ki se je začel karierno vzpenjati znotraj nacionalke in v zadnjem času postal pomemben tudi zaradi druženja z Dušanom Smodejem, kar so prav Janševi novinarji pozabili izpostaviti. Že vedo, zakaj, kajti po svojih se ne spodobi tolči. Pri Nova24TV so zapisali: »Dnevnik RTV Slovenija je končno dokazal, da je lahko pluralen in nepristranski ter da zna besedo dati tudi komu, ki ni 100-odstotno na partijski liniji predzadnjega predsednika CK ZK. Vodil ga je Nejc Krevs. Skrajno levi kritiki so se znašali predvsem nad tem, da je imel v njem prispevek Igor Pirkovič, vsebine sploh niso komentirali, rekoč "po eni minuti sem nehal gledati". Na drugi strani je bil cel kup pohval ljudi, ki so končno za svoj denar dobili pluralen informativni program, ki je predstavil obe strani zgodbe.«

Same (po)hvale

Nova24TV

Ocenjevali so osrednji Dnevnik na dan zadnje stavke, ko so ga v roke prevzeli lojalni kadri na čelu s Pirkovičem in Jožetom Možino, iz njega pa naredili zmazek. Ob tem so pri Janševih zapisali: »Stavki družbeno-političnih delavcev na RTV Slovenija se lahko zahvalimo, da na RTV niso več govorili o zmagi ‘neofašistične’ opcije v Italiji, ampak o zmagi desno-sredinske opcije treh konservativnih strank.«

Preveč zaposlenih

Omenjena oddaja, izpeljana v terminu, ko je večina njegovih ustvarjalcev stavkala, se je Janševim propagandistom zato zazdela prototip odličnosti. Še več, pokazala je, kot so še dodali, »da imamo na RTV Slovenija veliko preveč zaposlenih, saj je mogoče z razmeroma majhno ekipo narediti kakovosten izdelek brez običajnih ideoloških priokusov.«

Direktor TV Slovenija je pohitel s čestitko kadru, ki so ga uvozili z Nova24TV

Naslednji korak bo najbrž, da bomo na straneh Nova24TV prebirali spored nacionalke. Na nek način, saj lahko politične in ideološke poudarke tako rekoč uganemo, to že lahko počnemo. Tovrstne pohvale so zato samo še en konkreten signal, kako se počasi pred našimi očmi javni servis transformira v propagandistično orodje. V celoti resda to še ni, ampak drobci, ki jih spremljamo, bi morali biti pomembno svarilo.

