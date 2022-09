Von der Leyen: »Nezakonita priključitev, ki jo je razglasil Putin, ne bo spremenila ničesar«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen

© Dati Bendo / Flickr

Voditelji Evropske unije so danes kmalu po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal dokumente o priključitvi ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson, obljubili, da ne bodo nikoli priznali nezakonite ruske priključitve. Kremelj so ponovno obtožili, da ogroža svetovno varnost in namerno spodkopava mednarodni red.

"Odločno zavračamo in nedvoumno obsojamo nezakonito rusko priključitev ukrajinskih regij Doneck, Luhansk, Zaporožje in Herson," je v skupni izjavi zapisalo 27 voditeljev držav članic EU. Moskvo so obsodili, da z namernim spodkopavanjem mednarodnega reda in očitnim kršenjem temeljnih pravic Ukrajine do neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti ogroža svetovno varnost.

Odločitev ruskih oblasti so označili za nično in neveljavno ter opozorili, da ne more imeti nobenega pravnega učinka. "Krim, Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk so Ukrajina. Vse države in mednarodne organizacije pozivamo, naj nedvoumno zavrnejo to nezakonito priključitev," je še zapisano v izjavi.

Voditelji EU so ponovno obsodili tudi jedrske grožnje Kremlja, vojaško mobilizacijo in strategijo, s katero se poskuša ukrajinsko ozemlje lažno predstaviti kot rusko. Zavezali so se, da bodo zaostrili sankcije, uvedene proti Rusiji, ter še naprej zagotavljali gospodarsko, finančno in vojaško podporo Ukrajini.

"Nezakonita priključitev, ki jo je razglasil Putin, ne bo spremenila ničesar. Vsa ozemlja, ki so jih nezakonito zasedli ruski agresorji, so ukrajinska zemlja in bodo vedno del te suverene države," je na Twitterju zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Prav tako sta se proti priključitvi ukrajinskih regij na Twitterju že izrekla predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ter ponovno obsodila lažne referendume.

Oster odziv EU prihaja po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin danes na slovesnosti v Kremlju podpisal dokumente o priključitvi ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk k Rusiji. Pri tem je opozoril, da je "spoštovanje volje ljudstva edina pot do miru" in ponovil, da bo Rusija svojo deželo zaščitila z vsemi sredstvi, ki jih ima, da bi "njenemu ljudstvu zagotovila varno življenje".