ZDA zaradi priključitve ukrajinskih regij napovedale nove sankcije proti Rusiji

Ameriški predsednik Joe Biden je danes dejal, da je priključitev štirih ukrajinskih regij Rusiji v nasprotju za mednarodnim pravom

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Ameriški predsednik Joe Biden je danes dejal, da je priključitev štirih ukrajinskih regij Rusiji v nasprotju za mednarodnim pravom. ZDA so zato napovedale nove sankcije proti Rusiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

"ZDA obsojajo današnji goljufiv poskus Rusije priključiti si del suverenega ukrajinskega ozemlja. Rusija krši mednarodno pravo, tepta ustanovno listino ZN ter kaže svoj prezir do miroljubnih narodov po svetu," je v odzivu na podpis ruskega predsednika Vladimirja Putina pod priključitev štirih ukrajinskih regij Rusiji zapisal Biden.

Zatrdil je, da bodo ZDA vselej spoštovale mednarodno priznane meje Ukrajine ter ji še naprej vojaško in diplomatsko pomagale.

Bela hiša je napovedala nove "ostre" sankcije proti Rusiji, in sicer proti ruskim predstavnikom in njeni vojaški industriji. Dodali so, da so države članice skupine G7 odločene sankcionirati vse države, ki bodo podprle poskus Kremlja, da si prisvoji ukrajinske regije.

Putin je danes na slovesnosti v Kremlju podpisal dokumente o priključitvi ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk k Rusiji. Pred tem so tamkajšnje proruske oblasti v regijah izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji.

Ukrajina in zahodne države so medtem referendume obsodile in jih označile za nezakonite. Rusija si je sicer že leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim, česar mednarodna skupnost prav tako ne priznava.

