Nemčija zavrača zahteve po odškodnini za drugo svetovno vojno

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je dejala, da je vprašanje vojne odškodnine za nemško vlado zaprto

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je v Varšavi zavrnila poljske zahteve po več kot bilijonu evrov vojne odškodnine za drugo svetovno vojno in jih označila za nesprejemljive. Kot je dejala, je vprašanje reparacij za nemško vlado zaprto, čeprav Nemčija brezpogojno stoji za svojo zgodovinsko odgovornostjo.

"Nemčija stoji za svojo zgodovinsko odgovornostjo brez kakršnih koli če in ampak," je po pogovorih s poljskim kolegom Zbigniewom Rauom dejala Baerbock, a dodala, da je kljub temu vprašanje vojne odškodnine za nemško vlado zaprto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rau pa je poudaril skupno odgovornost Poljske in Nemčije do preteklih, sedanjih in prihodnjih generacij ter dejal, da je "prepričan, da se bo stališče nemške vlade o tem vprašanju spremenilo na podlagi dialoga".

Po oceni poljskega zunanjega ministra namreč nihče ne more pokazati na moralni ali pravni sistem, "v katerem bi bil storilec kaznivega dejanja pooblaščen, da neodvisno in sam določi tako stopnjo svoje krivde kot tudi obseg in trajanje svoje odgovornosti".

"Naša večna naloga ostaja, da se spominjamo milijonkratnega trpljenja, ki ga je Nemčija povzročila Poljski," je še dejala Baerbock in dodala, da morata Nemčija in Poljska še naprej sodelovati, navaja dpa.

V začetku septembra je poljska parlamentarna komisija izdala poročilo, v katerem je škodo, ki jo je Poljska utrpela med drugo svetovno vojno, ocenila na več kot 1,3 bilijona evrov. Rau je nato v ponedeljek podpisal uradno diplomatsko noto, v kateri so zapisane poljske zahteve, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Varšava želi, da bi ta ocena postala podlaga za pogajanja z Nemčijo glede reparacij, kar pa je Berlin zavrnil in dejal, da je bila zadeva že urejena s preteklimi sporazumi, predvsem s tistim iz leta 1953, ki so ga z Vzhodno Nemčijo podpisale takratne poljske komunistične oblasti.

Poljske oblasti so v zadnjih letih temu sporazumu oporekale, češ da ga je Poljska tedaj podpisala pod pritiskom Sovjetske zveze. Vprašanje reparacij med Poljsko in Nemčijo se sicer vleče že več let.

