Zelenski: »Samo vprašanje časa je, preden bomo okupatorja izgnali z našega ozemlja«

Ukrajinski predsednik trdi, da so njihove vojaške sile osvobodile več krajev na jugu in vzhodu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

Ukrajinska vojska je v zadnjih dneh med napredovanjem na jugu in na vzhodu države osvobodila več krajev, ki so jih zasedali ruski okupatorji, je v torek zvečer v svojem nagovoru na družbenih omrežjih sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je dejal, da njihove sile hitro napredujejo in so vzpostavile nadzor nad več kraji v regijah Herson, Harkov, Lugansk in Doneck, poročajo tuje tiskovne agencije. Po njegovih besedah so samo v hersonski regiji na jugu v zadnjih urah zavzeli osem krajev.

"Naši vojaki se ne ustavijo. Samo vprašanje časa je, preden bodo okupatorja izgnali z našega ozemlja," je še dejal ukrajinski predsednik.

Mediji so v torek poročali, da so ukrajinske sile prebile rusko obrambno linijo na jugu države in dosegle največji preboj na jugu države od začetka vojne, nadaljevale so tudi protiofenzivo na vzhodu.

Že v soboto so ukrajinske sile ponovno zavzele strateško pomembno mesto Liman v regiji Doneck.

