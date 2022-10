Janša krivde ni priznal, naroka se ni udeležil, podal pa je ugovor na obtožnico

Tožilstvo predsedniku SDS Janezu Janši očita, da naj bi leta 1992 za 350.000 tolarjev (1460 evrov) kupil sporno parcelo, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za kar 31,4 milijona tolarjev oz. 131.000 evrov

Janeza Janšo pogosto vabijo na sodišle, a pride le, ko ima čas ...

© Borut Krajnc

Na celjskem sodišču je danes potekal predobravnavni narok za nekdanjega direktorja Eurogradenj Klemna Gantarja za domnevno sporne posle z zemljišči v Trenti. Gantar krivde ni priznal. Predsednik SDS Janez Janša pa se naroka ni udeležil, saj krivde prav tako ni priznal in je podal ugovor na obtožnico. Zato zanj danes naroka niso opravili.

Prvoobtoženega nekdanjega prvega moža Imosa Branka Kastelica tudi ni bilo na naroku, saj se je njegov zagovornik opravičil. Tožilstvo obtoženim očita zlorabo položaja in pomoč pri spornih poslih z zemljišči v Trenti.

Kot je v izjavi za medije povedal tožilec Boštjan Valenčič, šlo je za sporni nakup zemljišča v Trenti s strani Imosa, saj je bilo to zemljišče, katerega lastnik je bil Janša, preplačana.

Na vprašanje, zakaj se zadeva vleče že vrsto let, je odgovoril, da je bila preiskava zelo dolga, saj je bilo postavljenih 10 sodnih izvedencev različnih strok, ki so izdelali strokovna mnenja, a so bila ta potem zavrnjena. Zato je bilo treba imenovati nove izvedence.

Valenčič je še ocenil, da zadeva lahko zastara leta 2025 oz. 2026.

Janšev zagovornik Franci Matoz je dejal, da večje neumnosti, ki jo je prebral v obtožnici, že dolgo časa ni prebral. "Mogoče je tožilec kaj zamešal. Naj si on kupi klet za tisti denar, koliko je bila vredna parcela v Trenti. Tožilstvo v obtožnici trdi, da je bila vredna 20.000 evrov. Če tožilec misli, da za ta denar lahko kaj kupi, mu jaz dam ta denar," je dejal Matoz.

Po njegovih besedah je bila Janševa parcela velikosti okrog 15.000 kvadratnih metrov, nahajala pa se je na elitni lokaciji ob Soči in je urbanistka povedala, da je parcela zazidljiva, možna je bila tudi nadomestna gradnja.

Po Matozovi oceni se zadeva vleče že vrsto let, saj je preiskava potekala sedem let zaradi nesposobnosti preiskovalne sodnice.

"Mogoče je tožilec kaj zamešal. Naj si on kupi klet za tisti denar, koliko je bila vredna parcela v Trenti. Tožilstvo v obtožnici trdi, da je bila vredna 20.000 evrov. Če tožilec misli, da za ta denar lahko kaj kupi, mu jaz dam ta denar."



Franci Matoz,

odvetnik

Gantarjeva zagovornica odvetnica Martina Žaucer Hrovatin je na naroku predlagala branje novinarskih člankov o prodaji parcele v Trenti, neposredno zaslišanje prič in izvedencev s področja urbanizma in gradbeništva.

Tožilstvo Janši očita, da naj bi leta 1992 za 350.000 tolarjev (1460 evrov) kupil sporno parcelo, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za kar 31,4 milijona tolarjev oz. 131.000 evrov. Kasneje so Eurogradnje zemljišče prodale podjetju Imos za 146.000 evrov, že istega leta pa je Janša od Imosa za 236.100 evrov kupil trisobno stanovanje v Ljubljani, pri nakupu pa naj bi si pomagal z okoli 100.000 evrov visokim preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti.

Tožilstvo Janši očita, da naj bi leta 1992 za 350.000 tolarjev (1460 evrov) kupil sporno parcelo, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za kar 31,4 milijona tolarjev oz. 131.000 evrov. Kasneje so Eurogradnje zemljišče prodale podjetju Imos za 146.000 evrov, že istega leta pa je Janša od Imosa za 236.100 evrov kupil trisobno stanovanje v Ljubljani, pri nakupu pa naj bi si pomagal z okoli 100.000 evrov visokim preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti.

Sodna cenilka je vrednost parcele v Trenti, ko je šel Imos v stečaj, ocenila na le 17.655 evrov. Parcelo pa so v času, ko je že stekla kriminalistična preiskava, na dražbi za 127.500 evrov prodali Damjanu Podjedu. Tedaj je obstajal celo sum, da gre za dogovorjeno visoko ceno, s pomočjo katere bi se vpleteni v sporno preprodajo razbremenili kazenskega pregona, vendar tožilstvo tega ni moglo potrditi.

Senat vrhovnih sodnikov je sicer lani ugodil zahtevi Janševe obrambe za prenos krajevne pristojnosti, zato je bila zadeva prenesena na Okrožno sodišče v Celju, ki je nato moralo odločiti o ugovorih zoper obtožnico. Vse podane ugovore je sodišče zavrnilo.