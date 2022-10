Cenovna kapica za plin

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila načrtovane ukrepe glede cen energije ter dejala, da je EU pripravljena razpravljati o zgornji meji cene plina, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije

Samo močna in trdna Evropa bo ustavila ruskega predsednika Vladimirja Putina, je danes v Evropskem parlamentu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predstavila je načrtovane ukrepe glede cen energije ter dejala, da je EU pripravljena razpravljati o zgornji meji cene plina, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

V Evropski uniji je treba omejiti inflacijski vpliv plina na cene električne energijo, zato smo pripravljeni razpravljati o zgornji meji cene plina, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, je poudarila. Ta omejitev, ki bi bila začasna, bi bila po njenih besedah prvi korak k strukturni reformi trga z električno energijo.

"Takšna zgornja meja cene plina mora biti ustrezno zasnovana, da se zagotovi varnost oskrbe," je dejala. Cene plina pa je treba po njenih besedah preučiti tudi zunaj trga z električno energijo.

Komisija si bo z državami članicami prizadevala tudi za zmanjšanje negotovosti in vpliva manipulacij s cenami, ki jih izvaja Rusija, je poudarila predsednica komisije.

Poleg tega je napovedala okrepljena pogajanja z zanesljivimi partnerji, kot je Norveška, in pozvala k vzpostavitvi energetske platforme za skupne nakupe plina v EU, da bi znižali cene energije.

Pri izvajanju ukrepov ostaja najpomembneje, da EU deluje enotno in solidarno, je dejala in dodala: "Zaščititi moramo temelje našega gospodarstva, zlasti naš enotni trg". Ukrepi, ki jih sprejemajo države EU, pa morajo "ohraniti enake konkurenčne pogoje znotraj unije".

Po besedah predsednice komisije je EU doslej vzpostavila ključne instrumente za preživetje zime in za rešitev odvisnosti od ruskega plina, ti ukrepi zagotavljajo prvi nivo zaščite. EU bo tako lahko prešla na naslednjo raven ukrepov, je dejala in izpostavila načrt za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv RePowerEU.

Evropski poslanci so v razpravi o ruskem zaostrovanju vojne v Ukrajini poudarili pomen enotnosti EU pri sprejemanju ukrepov ter se zavzeli za še ostrejše sankcije proti Rusiji, nekateri pa so pozvali tudi, naj EU Ukrajini zagotovi še več orožja. Poudarili so še pomen solidarnosti v energetski krizi.

Prihajajoča zima bo velik preizkus za EU, ki ga mora uspešno opraviti, za kar bo potrebna enotnost, je dejal Manfred Weber (EPP). Opozoril je, da se je treba zoperstaviti tudi populistom v uniji, ki imajo samo en cilj, to je oslabiti EU. Ukrajina potrebuje orožje, vključno s tanki, je dejal in podprl nov paket sankcij ter finančno pomoč Ukrajini.

Nove sveženj sankcij proti Rusiji je podprla tudi Iratxe Garcia Perez (S&D) ter poudarila pomen enotnega odziva. Zato je po njenih besedah treba v čim večji meri izolirati tiste evropske voditelje, ki se nasmihajo Putinu, saj bo ta še naprej vztrajal s poskusi razdora v EU.

K preseganju nesoglasij v uniji je pozval tudi Petras Auštrevičius (Renew). Ukrajina potrebuje pomoč, zdaj je pravi čas, da se odločimo o njeni prihodnosti, saj je na kocki tudi evropska varnost. Članstvo Ukrajine v Natu pri tem igra ključno vlogo, vzpostaviti je treba sodelovanje in partnerstvo, je dodal.

Za še ostrejše ukrepe proti Rusiji se je zavzel Sergey Lagodinsky (Zeleni), ki je komisijo in članice pozval, naj na seznam sankcij uvrstijo tudi poslance dume.

Če želi Evropa še naprej pomagati Ukrajini, je treba zagotoviti, da breme ukrepov ne bo na plečih evropskih državljanov in podjetij, pa je opozoril Marco Zanni (ID).

