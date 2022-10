Za čistilke še dve leti nič drugače?

Sedanja vlada ne more ukrepati, ker je njena predhodnica zapečatila usodo čistilcev in čistilk z dveletnimi pogodbami

Ministrstvo za javno upravo ni odgovorilo na vprašanji, koliko najetih čistilk in čistilcev čisti prostore državne uprave in koliko so za to plačani. Prav to ministrstvo je namreč lani, pod vodstvom ministra Boštjana Koritnika, izvedlo 7,6-milijona evrov vredno javno naročilo, s katerim je najelo deset podjetij za čiščenje prostorov državne uprave do konca leta 2024. Na ministrstvu zdaj pod novo ministrico Sanjo Ajanović Hovnik sicer napovedujejo spremembe – ne nazadnje je ukinitev ali vsaj pomembno zmanjšanje najemanja delavcev pri zunanjih izvajalcih tudi zaveza vladajoče koalicije. A ne zdi se, da bodo spremembe uvedli kmalu.