Če bi Pučnik vedel za Janševo čestitko neofašistki Melonijevi, bi se »v grobu obrnil«

Prekinjena pot dr. Jožeta Pučnika*

Gorazd Pučnik, sin Jožeta Pučnika, je med nastopom Spomenke Hribar moral miriti občinstvo, ki ni preneslo kritike na račun Janeza Janše /

© Borut Krajnc

Jožeta sem spoznala v osemdesetih letih, ko je pogosteje prihajal v domovino, v Ljubljano, in je pri naju s Tinetom po več dni prespal. Diskutirati smo začeli zjutraj, potem je šel Jože v Ljubljano po opravkih in srečanjih s prijatelji in kolegi, midva z možem pa tudi po svojih opravkih. Popoldne ali pod večer se je vrnil k nama in po večerji smo spet zagnali diskusije … V prijetnem razpoloženju ob medsebojnem razumevanju stvari, ki smo jih obravnavali, nam je čas hitro mineval; to so bili nepozabni tovariški, prijateljski pogovori. Naša srečanja v Tomišlju so se seveda končala, ko se je Jože za stalno naselil v Ljubljani. Naše sodelovanje – čeprav z redkejšimi osebnimi srečanji – pa se ves čas njegovega bivanja v domovini ni prekinilo.