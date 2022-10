Ukrajina ruskim vojakom: »Še vedno lahko rešite Rusijo pred tragedijo in ponižanjem«

Ukrajinski obrambni minister ruske vojake pozval k predaji

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je danes pozval ruske vojake k predaji in jim pri tem zagotovil "življenje, varnost in pravico". Ministrov video, namenjen pripadnikom ruskih sil v Ukrajini, odraža spremenjene razmere na bojiščih, kjer ukrajinske sile beležijo niz uspehov na vzhodu in jugu države.

"Še vedno lahko rešite Rusijo pred tragedijo in rusko vojsko pred ponižanjem," je sporočil Reznikov, ki je ob tem zagotovil, da bodo pred sodišče postavili tiste, ki so podali "zločinske ukaze", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Minister je ruskim vojakom sporočil, da jih je Kremelj izdal, rekoč da je oblastem lažje reči, da so njihovi vojaki "padli v junaških bojih s hordami Nata", a da je resnica, da jih premagujejo Ukrajinci, četudi s pomočjo orožja, ki jih Kijevu dobavlja severnoatlantsko zavezništvo.

Reznikov je zatrdil tudi, da Ukrajina ne potrebuje tujega ozemlja, češ da ima dovolj svojega, ki da ga namerava v celoti povrniti.

O uspehih ukrajinskega napredovanja na vzhodu in jugu Ukrajine priča tudi današnje poročilo britanskega obrambnega ministrstva. Po ocenah londonskih obveščevalcev zajeti ruski tanki tvorijo že okoli polovico ukrajinskih tankovskih sil.

Od začetka ruske invazije se ocenjuje, da je ukrajinska vojska zajela okoli 440 ruskih bojnih tankov in 650 oklepnih vozil, kar naj bi po navedbah britanskega ministrstva kazalo na slabo pripravljenost in nizko moralo umikajočih se ruskih sil.