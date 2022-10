»Ukrajina je tarča raketnih napadov«

V Kijevu in drugod po Ukrajini odjeknile silovite eksplozije

Župan Kijeva Vitalij Kličko

© Flickr

Iz Ukrajine danes poročajo o številnih eksplozijah v več mestih po državi kot posledici ruskih raketnih napadov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so bili v napadih, katerih tarča je bila tudi prestolnica Kijev, mrtvi in ranjeni. Iz Kijeva poročajo o petih mrtvih in dvanajstih ranjenih. Žrtve naj bi bile tudi drugod po državi.

"Sirene za zračni napad širom Ukrajine ne pojenjajo (...) Na žalost so mrtvi in ranjeni. Prosim, ne zapuščajte zaklonišč," je na družbenih omrežjih sporočil Zelenski in Rusijo obtožil, da želi Ukrajino "izbrisati z obličja Zemlje".

"Pazite nase in na svoje najdražje. Zdržimo in bodimo močni," je še sporočil rojakom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je še dejal ob tem, so bili današnji napadi usmerjeni v energetsko infrastrukturo Ukrajino, Rusija pa je pri tem uporabila tudi brezpilotna letala iranske izdelave.

Glede na poročanje novinarjev francoske tiskovne agencije AFP je bilo nekaj po 8. uri po lokalnem času najprej slišati tri silovite eksplozije. Oglasile so se sirene, ki so opozarjajo na možnost zračnega napada. Sledile so nove eksplozije.

Na posnetkih na družbenih omrežjih je videti velike oblake črnega dima nad nekaterimi območji mesta. Proti prizoriščem eksplozij pa so se odpravila številna reševalna vozila. V napadu naj bi bili tako mrtvi kot ranjeni, podrobnosti pa zaenkrat še niso znane.

Da so v okrožju v središču ukrajinske prestolnice odjeknile eksplozije, je potrdil tudi kijevski župan Vitalij Kličko, ki je kasneje zatrdil, da gre za ruske napade na mesto.

Poleg Kijeva so bila po navedbah ukrajinskega predsedstva danes tarča obstreljevanja tudi številna druga mesta po državi, med drugim Lvov.

"Ukrajina je tarča raketnih napadov, imamo zaskrbljujoče informacije iz številnih mest po državi," je na Telegramu sporočil predstavnik predsedstva Kirilo Timošenko. Ljudi je pozval, naj ostanejo na varnem.

Na napade se je odzval ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov, ki je dejal, da njihovega "poguma nikoli ne bodo uničile rakete teroristov, tudi če zadenejo srce glavnega mesta", poroča BBC.

Že ponoči so poročali o novem ruskem napadu na mesto Zaporožje, ki je bilo v preteklih tednih že večkrat tarča obstreljevanja. Po navedbah regionalnega guvernerja v Zaporožju Oleksandra Starukha je bila uničena večnadstropna stanovanjska stavba, napad naj bi terjal žrtve.

Več napadov naj bi prizadelo tudi regijo Dnipropetrovsk. Tamkajšnji guverner Valentin Rezničenko je za obstreljevanje obtožil Rusijo.

Pred tem je v nedeljo zvečer podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost in bivši predsednik Dmitrij Medvedjev Ukrajini zagrozil s povračilom za nedavno eksplozijo na mostu na Krim.

Rusija je zadnje napade na Kijev pred tem izvedla 26. junija. Na današnja poročila o raketnih napadih po vsej državi se še ni odzvala.

D4eroTpLg4Y

kWJ-8EOgf2I

Bs-DZzajjLA