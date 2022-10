Putin: »Avtorji, storilci in sponzorji so ukrajinske tajne službe«

Ruski predsednik za eksplozijo na mostu na Krim krivi ukrajinske tajne službe

Ruski predsednik Vladimir Putin je v nedeljo ukrajinske tajne službe obtožil, da so krive za veliko eksplozijo, ki je v soboto odjeknila na mostu med polotokom Krim in celinsko Rusijo, in potezo označil za teroristično dejanje. Njegov zaveznik in nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je v luči tega pozval k uničenju odgovornih.

"Avtorji, storilci in sponzorji so ukrajinske tajne službe," je na srečanju z vodjo preiskovalnega odbora Aleksandrom Bastrikinom dejal Putin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da ni nobenega dvoma, da je šlo pri eksploziji za teroristično dejanje.

V sobotni eksploziji na mostu, ki naj bi jo povzročil tovornjak bomba, so bili po navedbah Moskve ubiti najmanj trije ljudje, Kijev pa odgovornosti zanjo ni prevzel. Most je sicer za rusko vojsko ključnega pomena, saj predstavlja njeno pomembno oskrbovalno linijo.

Na dogodek se je odzval tudi Putinov zaveznik in nekdanji ruski predsednik Medvedjev ter pozval k uničenju odgovornih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vsa poročila in sklepi so pripravljeni. Odgovor Rusije na ta zločin je lahko le neposredno uničenje teroristov," je dejal trenutni podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost, ki bo zasedal danes.

Po oceni britanskih obveščevalnih služb bo imelo uničenje dela mostu na Krim zelo verjetno velik vpliv na sposobnost oskrbe ruskih sil v vojni z Ukrajino. Proruski guverner Krima Sergej Aksjonov je ob tem že izrazil željo po maščevanju.

Rusija je že pred tem večkrat zagrozila s hudimi posledicami, če bi si Ukrajina drznila napasti most.

