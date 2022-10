EU podaljšala zaščito za Ukrajince

Direktiva o začasni zaščiti za begunce, ki bežijo pred rusko agresijo v Ukrajini, bo v veljavi vsaj do marca 2024

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Direktiva o začasni zaščiti za begunce, ki bežijo pred rusko agresijo v Ukrajini, bo v veljavi vsaj do marca 2024, je danes sporočila evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Obenem se po novem tistim, ki se vrnejo v Ukrajino, ne bo treba odjaviti od začasne zaščite. Tako bodo ob vrnitvi v EU znova upravičeni do podpore.

Kot je povedala Johansson, EU že od začetka ruske invazije na Ukrajino pred skoraj osmimi meseci nudi takojšnjo zaščito tistim, ki se zatekajo v unijo. V rekordnem času je prvič v zgodovini sprožila direktivo o začasni zaščiti, ki posameznikom omogoča podporo pri iskanju namestitve, dostop do zdravstvene oskrbe, izobraževanja in evropskega trga dela. Tovrstne zaščite je trenutno deležnih 4,2 milijona Ukrajincev, je dejala komisarka.

"Danes bi rada sporočila, da bo direktiva o začasni zaščiti veljala najmanj do marca 2024," je poudarila. Po njenih besedah tudi današnji ruski napadi na Ukrajino kažejo, da je pomembno, da EU še naprej sprejema tiste, ki bežijo. Podaljšanje je po besedah komisarke avtomatično in ne potrebuje potrditve članic.

Poleg tega se tistim, ki se za daljše obdobje vračajo v Ukrajino, ne bo treba več odjavljati od začasne zaščite. O tem bodo morali zgolj obvestiti nacionalne oblasti članice EU, v kateri so. "Tako bo lažje, če bodo morali znova bežati," je pojasnila Johansson.

Če se bodo vrnili v Ukrajino, ne bodo več upravičeni do pravic, ki jim pripadajo v okviru začasne zaščite. Bodo pa ohranili registracijo, je še dodala.

Vse, ki se bodo odločili za odhod domov, je pozvala, naj to sporočijo pristojnim oblastem. Tako bo namreč EU imela boljšo sliko o tem, koliko je ukrajinskih beguncev, in se bo lahko tudi lažje pripravila na morebitne nove prihode.

Da naj sporočijo, da odhajajo v Ukrajino ali drugo državo članico, pa je svoje sodržavljane pozval tudi ukrajinski veleposlanik pri EU Vsevolod Čencov. Ob tem se je EU zahvalil za sprejemanje Ukrajincev in podaljšanje uporabe direktive o začasni zaščiti.

Poudaril je, da na evropsko podporo Ukrajini kaže tudi danes vzpostavljena platforma, v okviru katere bodo Ukrajinci lažje našli delo v uniji.

Zaenkrat v platformi sodeluje pet držav članic, tudi Poljska, v kateri je nastanjenih največ ukrajinskih beguncev, je pojasnil evropski komisar za delo Nicolas Schmit.

Platforma, ki je na voljo v angleškem, ukrajinskem in ruskem jeziku, deluje v okviru evropskega portala za povezovanje delodajalcev in iskalcev zaposlitve Eures. Kot je razvidno s portala, je na njem na voljo skoraj štiri milijone prostih delovnih mest, na njem pa sodeluje več kot 4000 evropskih delodajalcev.

"Če želite najti delo, je to eden najboljših in najvarnejših načinov," je povedal Schmit. Ukrajincem, ki iščejo delo, je zagotovil, da bodo njihovi osebni podatki varni, in jih pozval, naj začnejo nalagati svoje življenjepise.

