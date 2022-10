Ukrajinska nuklearka, ki je pod nadzorom Rusije, ponovno priključena na električno omrežje

Glavni daljnovod, ki omogoča zunanje napajanje nuklearke v Zaporožju in je bil poškodovan med obstreljevanjem, so tehniki uspešno popravili. Jedrska elektrarna je bila ponovno priključena na zunanje napajanje.

Ukrajinska nuklearka v Zaporožju

© Flickr

Ukrajinska jedrska elektrarna Zaporožje, ki je pod nadzorom Rusije, je bila v nedeljo ponovno priključena na zunanje napajanje, ki je ključno za hlajenje sicer zaustavljenih reaktorjev, je po navedbah tujih tiskovnih agencij sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

"Glavni daljnovod, ki omogoča zunanje napajanje nuklearke v Zaporožju in je bil poškodovan med obstreljevanjem v soboto, so tehniki uspešno popravili. Jedrska elektrarna je bila v nedeljo zvečer ponovno priključena na zunanje napajanje," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočila IAEA.

To je bil "ključen napredek", je dejal vodja agencije IAEA Rafael Grossi, ob tem pa opozoril, da so razmere v jedrski elektrarni še vedno "krhke in nestabilne".

Čeprav je šest reaktorjev nuklearke v Zaporožju zaustavljenih, potrebujejo elektriko za zagotavljanje jedrske varnosti in zaščite, vključno s hlajenjem. V primeru prekinitve zunanjega napajanja elektrarne se avtomatsko vključijo zasilni dizelski generatorji, ki imajo dovolj goriva za najmanj deset dni.

V okolici jedrske elektrarne zdaj skoraj vsak dan poteka obstreljevanje, ki se mora nemudoma končati, je ob tem opozoril vodja agencije IAEA.

Grossi je v nedeljo na Twitterju znova napovedal, da bo kmalu odpotoval v Rusijo, nato pa se vrnil v Ukrajino in se sestal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, da bi "zagotovil jedrsko varnost in zaščitno območje okoli nuklearke".

Jedrska elektrarna v Zaporožju je od marca pod ruskim nadzorom, obstreljevanje v okolici objekta pa od takrat vzbuja strahove pred jedrsko nesrečo. Ekipa IAEA je elektrarno obiskala v začetku septembra, več članov ekipe agencije pa je ostalo na njenem območju.