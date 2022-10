TV(it) direktor Uroš Urbanija

Urbanija se je na Twitterju odzval na zapis ministrice za kulturo Aste Vrečko, ki je poudarila, da da je trenutno dogajanje na RTV Slovenija »preseglo vse meje zdravega razuma«

Uroš Urbanija rad tvita v slogu njegovega šefa

Minuli petek popoldne sta generalni direktor Andrej Grah Whatmough in vodja pravne službe Drago Zadergal, nekdanji svetovalec v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, končno uresničila grožnje direktorja televizije Uroša Urbanije in nekaterim zaposlenim po elektronski pošti razposlala opomine zaradi prisotnosti v studiu 23. avgusta in 5. septembra 2022. Zaposleni so v studiu ob koncu Dnevnika in Slovenske kronike podprli šikanirane kolege ter tako izrazili solidarnost in prav nič niso motili programa. Generalno vodstvo je prihod sodelavcev v studio označilo za »vdor«, televizijski direktor Urbanija pa je žugal: »Kot direktor ne morem dopuščati, na primer, vdorov v studio. Če se kršijo zakoni, če se kršijo pravila te hiše, sem kot direktor dolžan ukrepati in tudi bom.« In sta Grah Whatmough in Zadergal 7. oktobra nekaterim zaposlenim poslala Pisno opozorilo zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti in opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve.

Nekaj podrobnosti v zvezi z opomini oziroma nadaljnjim ustrahovanjem zaposlenih:

Po besedah generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha je pisno opozorilo prejelo 38 zaposlenih. V studiu jih je bilo precej več. Kaj to pomeni? Mar delodajalec ne pozna vseh svojih zaposlenih? So načrtno izbrali le nekatere? Po kakšnem ključu?

Po novem je šlo za »nepooblaščen vstop v studio« – do zdaj so člani generalnega vodstva dramatično govorili o »vdoru« in zaposlene primerjali s skupino proticepilcev, ki je lani nasilno vdrla v prostore TV Slovenija, ko je morala posredovati Policija.

Pri sestavljanju opominov in copy-paste bližnjicah so se očitno precej zmedli, saj so novinarji postali montažerji, novinarji voditelji, voditelji montažerji … Niti tega jim za »peščico« nezadovoljnih v enem mesecu od dogodka ni uspelo dosledno in pravilno zapisati.

Opomine je generalni direktor Andrej Grah Whatmough podpisal v ponedeljek, 3. 10. 2022. Le zakaj so z njihovim razpošiljanjem po elektronski pošti počakali do petka, 7. 10. 2022, in še to šele ob 14. uri.

Pisno opozorilo zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti in opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve so zaposleni prejeli zaradi 22 sekund, ko so bili v studiu, ker naj bi s tem izrabljali medijski prostor za izražanje svojih osebnih stališč. Nihče ni izrekel niti besede, nihče ni motil programa, programske vsebine niso bili zaradi tega niti za sekundo okrnjene.

V opominih še piše, da je tako ravnanje tudi v »posmeh vsem tistim delavcem, ki slučajno svojega dela ne opravljajo v medijih in te možnosti nimajo.« Le kaj naj bi to pomenilo?

TV(it) direktor Uroš Urbanija je bil zadnje dni spet zelo aktiven na družabnih omrežjih. Odzval se je tudi na zapis ministrice za kulturo Aste Vrečko, da je trenutno dogajanje na RTV Slovenija »preseglo vse meje zdravega razuma, gre za napade na zaposlene, nestrokovne posege v program in vse to kaže izključno na to, da je odločitev pravilna in da je treba vodstvo zamenjati.« Ministrica je v pogovoru za STA še dejala, da na Ministrstvu za kulturo podpirajo stavko na RTV Slovenija.

Odziv Urbanije na tvit ministrice za kulturo

Uroš Urbanija se je odzval v svojem slogu, češ da je ministrica najbrž slabo obveščena in so ji najbrž rekli, da je vodstvo RTV Slovenija kar dvakrat »vdrlo v studio med živo oddajo.« Z opisom »vdor« bo očitno še naprej vztrajal. V nadaljevanju pa je Urbanija naredil še eno neverjetno primerjavo. Tokrat sodelavcev, ki so v studiu izrazili solidarnost šikaniranim kolegom, ni primerjal s privrženci Ladislava Trohe, ki so lani dejansko vdrli v prostore TV Slovenija, ampak je pripomnil: »Če pa gospa misli tako, kot sicer nekateri drugi, da je RTV drugi FOTO PUB, kjer je bilo vse dovoljeno, se pa hudo moti.« Le Urbanija lahko dogajanje na RTV Slovenija poveže z zadevo Fotopub in preiskavo hudih kaznivih dejanj spolnega nasilja in drugih kaznivih dejanj. Zato ne preseneča, da tudi z desnega politična pola že prihajajo opozorila o »grobem in podivjanem pristopu« Uroša Urbanije. Ker vemo, kaj je kot direktor UKOM-a počenjal kolegom na STA-ju, to seveda nas ne preseneča.

