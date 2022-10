»Takšna dejanja nimajo mesta v 21. stoletju. Najostreje jih obsojam.«

EU se je ogorčeno odzvala na današnje ruske napade, ki so pretresli več mest širom Ukrajine

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je, kot je zapisal na Twitterju, "globoko šokiran" ob ruskih napadih na civiliste v Kijevu in drugih mestih v Ukrajini

V evropskih prestolnicah in EU so se na današnje ruske napade, ki so pretresli več mest širom Ukrajine, odzvali z ogorčenjem in obsodbami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadih danes govoril z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, da bi pozval k odločnemu odzivu proti Rusiji.

Britanski zunanji minister James Cleverly je napade označil za "nesprejemljive". "To je demonstracija šibkosti (ruskega predsednika Vladimirja) Putina, ne moči," je tvitnil. Cleverly je v telefonskem pogovoru ukrajinskemu kolegu Dmitru Kulebi zagotovil nadaljnjo britansko podporo. Britanska veleposlanica v Kijevu Melinda Simmons pa je sporočila, da je njeno osebje na varnem.

Na današnji val ruskih raketnih napadov na prestolnico Kijev in druga večja ukrajinska mesta so se odzvali tudi v Bruslju. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je, kot je zapisal na Twitterju, "globoko šokiran" ob ruskih napadih na civiliste v Kijevu in drugih mestih v Ukrajini.

"Takšna dejanja nimajo mesta v 21. stoletju. Najostreje jih obsojam," je tvitnil in dodal, da EU stoji ob Ukrajini in da je dodatna vojaška podpora unije na poti.

Po besedah predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola je "to, kar se zdaj dogaja v Kijevu, odvratno". "Spet kaže svetu, s kakšnim režimom imamo opravka: takšnim, ki napada brez razlikovanja. Takšnim, ki zliva teror in smrt na otroke," je zapisala v tvitu in dodala, da bodo odgovorni za to odgovarjali. "Ukrajina bo zmagala. Evropa ne bo gledala stran," je dodala.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, ki se je prav danes mudil v Kijevu, se je skupaj z svojimi sodelavci ob napadih zatekel na varno v klet hotela, je sporočil na Twitterju, zapis pa pospremil s fotografijami. "Smo na varnem in čakamo na nadaljnji razvoj," je zapisal.

Poljski zunanji minister Zbigniew Rau pa je današnje napade na mesta in civiliste v Ukrajini označil za "barbarstvo in vojni zločin". "Rusija ne more zmagati v tej vojni. Smo z vami, Ukrajina!" je tvitnil.

Ukrajinski predsednik Zelenski je v nizu tvitov sporočil, da se je danes pogovarjal z nemškim kanclerjem Scholzem, čigar država trenutno predseduje skupini sedmih gospodarsko najrazvitejših držav G7. S Scholzem se je, kot je zapisal, pogovarjal o povečanju pritiska na Rusijo in pomoči Ukrajini pri obnovi poškodovane infrastrukture.

S francoskim predsednikom Macronom pa je govoril o "krepitvi naše zračne obrambe", o potrebi po ostrem evropskem in mednarodnem odzivu, pa tudi o povečanju pritiska na Rusijo.

Iz Berlina so sporočili, da bodo imeli voditelji G7 in Zelenski v luči najnovejših ruskih napadov v torek izredne pogovore.

Scholz je Zelenskemu ob tem zagotovil "solidarnost Nemčije in drugih držav G7", je novinarjem povedal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Hebestreit in dodal, da se bodo pogovori prek video povezave začeli v torek ob 14.00.

Macron pa je Zelenskemu danes izrazil "izjemno zaskrbljenost" zaradi ruskih napadov in obljubil, da bo Francija povečala vojaško pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

