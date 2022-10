Putinov napad kot odziv na »ukrajinski terorizem«

Ruski predsednik Vladimir Putin je potrdil, da so ruske sile izvedle več zračnih napadov na ukrajinska mesta. Akcijo je označil za odgovor na "ukrajinske teroristične napade" na ruskem ozemlju.

Ruski predsednikk Vladimir Putin

© www.kremlin.ru

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes potrdil, da so ruske sile izvedle več zračnih napadov na ukrajinska mesta, v katerih je bilo ubitih več ljudi, po vsej državi pa je bila poškodovana energetska infrastruktura. Ruske napade je označil za odgovor na "ukrajinske teroristične napade" na ruskem ozemlju.

"Po nasvetu obrambnega ministrstva in v skladu z načrtom generalštaba so bili danes zjutraj izvedeni napadi z natančnim orožjem dolgega dosega na energetske, vojaške, poveljniške in komunikacijske objekte v Ukrajini," je Putin dejal na današnjem srečanju ruskega sveta za nacionalno varnost.

"Po nasvetu obrambnega ministrstva in v skladu z načrtom generalštaba so bili danes zjutraj izvedeni napadi z natančnim orožjem dolgega dosega na energetske, vojaške, poveljniške in komunikacijske objekte v Ukrajini."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

Potem ko so ruske sile danes obstreljevale več mest in drugih ciljev po vsej Ukrajini, je Putin dodal, da gre za odziv na ukrajinske "teroristične napade", po njegovih besedah pa bo tudi odziv Rusije na morebitne nadaljnje ukrajinske napade "zelo oster", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V nagovoru ob začetku zasedanja sveta je Putin po poročanju ruskih tiskovnih agencij med drugim dejal, da ukrajinski napadi ne smejo ostati nekaznovani, pri čemer je omenjal tudi obstreljevanje jedrske elektrarne v Zaporožju in domnevne ukrajinske napade na jedrsko elektrarno Kursk, ki naj bi jih ruske sile danes preprečile.

Današnji ruski napadi so tako očitno odgovor na veliko eksplozijo, ki je v soboto odjeknila na strateško pomembnem mostu med polotokom Krim in celinsko Rusijo. Putin je v nedeljo za eksplozijo obtožil ukrajinske tajne službe in potezo že takrat označil za teroristični napad.

Več delov Ukrajine brez elektrike in vode

Po ruskih napadih iz več regij poročajo o izpadih elektrike in vode. Energetska infrastruktura je bila med drugim poškodovana v Lvovu na skrajnem zahodu in v Harkovu na vzhodu Ukrajine, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na vzhodu so izpadi elektrike prizadeli drugo največje ukrajinsko mesto Harkov in njegovo okolico, do njih pa je prišlo tudi v severovzhodni regiji Sumi, regiji Žitomir na severu in v regiji Hmelnicki na zahodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V nekaterih delih mesta ni elektrike, ni oskrbe z vodo," je prek Telegrama sporočil župan Harkova Ihor Terehov in dodal, da potekajo dela za odpravo težav.

"V nekaterih delih mesta ni elektrike, ni oskrbe z vodo."



Ihor Terehov,

župan Harkova

O eksplozijah v mestu je poročal tudi guverner regije Harkov Oleg Sinegubov. "Sovražnik z raketami napada Harkov in kritično infrastrukturo harkovske regije," je zapisal na Telegramu. Ob tem je prebivalce opozoril, da nevarnosti še ni konec in jih pozval, naj ostanejo v zavetju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Lvovu na skrajnem zahodu države so po napadih, usmerjenih v ključno infrastrukturo, vključno z energetskimi objekti, izpadli elektrika in topla voda, pa je prav tako prek Telegrama sporočil župan Lvova Andrij Sadovij.

"Zaradi pomanjkanja električne energije je bilo začasno prekinjeno delovanje mestne termoelektrarne. Zato trenutno ni zagotovljena oskrba s toplo vodo," je dejal Sadovij, po čigar navedbah je del mesta ostal brez elektrike.

"Zaradi pomanjkanja električne energije je bilo začasno prekinjeno delovanje mestne termoelektrarne. Zato trenutno ni zagotovljena oskrba s toplo vodo."



Andrij Sadovij,

župan Lvova

"Na več črpališčih so začeli delovati rezervni generatorji, da bi obnovili oskrbo mesta z vodo," je še dejal župan in prebivalce pozval, naj ostanejo v zasilnih zakloniščih.

FYcoBncJOwA

WgaYIL2Im-8