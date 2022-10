Vodstvo RTV naj umakne opozorila pred odpovedjo, ki jih je poslalo 38 zaposlenim

Novinarji in novinarke so opozorila prejeli, ker so proti koncu avgusta in v začetku septembra s prihodom v televizijski studio "izrazili solidarnost s šikaniranimi kolegi"

Kolegialni novinarji in novinarke opozarjajo na politične pritiske vodstva RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) poziva vodstvo zavoda, naj umakne opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je v petek poslalo 38 zaposlenim. Opozorila so prejeli, ker so proti koncu avgusta in v začetku septembra s prihodom v televizijski studio "izrazili solidarnost s šikaniranimi kolegi".

V stavkovnem odboru novinarskih sindikatov RTVS in koordinaciji razumejo opozorila, ki so jih novinarji in drugi zaposleni prejeli v petek po elektronski pošti, kot nadaljevanje groženj stavkajočim in zaposlenim zaradi obveščanja javnosti in izražanja solidarnosti s kolegi. Vodstvo je opozorila poslalo zaposlenim, ker so izražali svoja stališča v televizijskem studiu 23. avgusta in 5. septembra, je na današnji novinarski konferenci povedala predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in koordinacije Helena Milinković. Vodstvo bo uradni odgovor na opomine sicer prejelo sredi tedna, je napovedala.

Stavkovni odbor je 38 opozoril pred odpovedjo razglasil za nična, za trpinčenje na delovnem mestu in za naklepne grožnje stavkajočim in njihovim zastopnikom, da bi se stavkovne dejavnosti omejile oz. preprečile.

Helena Milinković

© Borut Krajnc

Oba dogodka, ki ju delodajalec očita 38 zaposlenim, sta bila po opozorilu Milinković organizirana v času stavke, ki so jo vodstvu napovedali 13. maja in še vedno traja. Organizirana sta bila v skladu s poslovnikom o stavki in vodili so ju člani stavkovnega odbora, ki pa so prejeli opozorilo pred odpovedjo. To opozorilo je institut, ki po zakonu o delovnih razmerjih ne predvideva možnosti formalnega ugovora, je pojasnila.

Nadalje ocenjuje, da gre za zlorabo uporabe notranjih pravilnikov o hišnem redu in o delovnem času. Delodajalec je tako zaposlenim samovoljno pripisal kršitve, ki bi jih šele moral dokazati v postopkih, z zlorabo instituta pa se je izognil tudi vodenju disciplinskih postopkov.

"Delodajalec je z naklepnim napadom na stavkajoče delavce kršil 90. člen zakona o delovnih razmerjih, ki izključuje možnost, da bi bilo sodelovanje v stavki oz. opravljanje sindikalne dejavnosti lahko razlog za odpoved delovnega razmerja," je izpostavila. Organiziranje stavke ali udeležba v njej po njenih besedah ne pomeni kršitve delovnih obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek ugotavljanja disciplinske ali odškodninske odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanje delovnega razmerja.

Helena Milinković,

predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora

Kot je spomnila, prejeti opomini dodatno ovirajo sporazumno končanje stavke. Vodstvo zavoda se je sicer odzvalo na njihovo povabilo in je pripravljeno na 13. krog pogajanj, ki naj bi se začel v petek.

Poslani opomini so cinični in površni, pa je ocenila ena od podpredsednic sveta delavcev RTVS Ilinka Todorovski. Po njenih besedah grožnje niso dialog. Če pa bi dialog obstajal, bi generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha vprašala, koliko ukorov bo podpisal tistim, ki ne opravljajo svojega dela in sploh ne prihajajo v uredništvo, koliko tistim, ki svoje podrejene zmerjajo na družbenih omrežjih, in koliko samemu sebi, ker ob kršitvah programsko-produkcijskega načrta ne ukrepa in ker je odgovoren za dogajanje na zavodu.

Polaganje sveč pod Kalinov kip Dečka z spliščalko, simbol RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Svet delavcev, ki je imel v četrtek ustanovno sejo, je Graha Whatmougha pozval, naj svet sprejme kot enakopravnega partnerja tudi glede referendumske kampanje o RTVS. Vodstvo RTVS je sejo sicer bojkotiralo.

