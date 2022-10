Minister Mesec: »Referendum o spremembah družinskega zakonika je protiustaven«

Ustavno sodišče je odločilo, da je diskriminacija istospolnih parov neustavna in da morajo imeti popolnoma enake pravice kot pari različnega spola, vključno s pravico do poroke in možnostjo do posvojitve otrok

Branko Grims, zgleden družinski človek iz SDS, v prvi vrsti shoda za zaščito otrok in družin v Ljubljani

© Borut Krajnc

Minister za delo, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je glede vložene pobude za zakonodajni referendum o spremembah družinskega zakonika in vloženem vetu Državnega sveta (DS) poudaril, da spremembe v skladu z odločbo ustavnega sodišče samo odpravljajo diskriminacijo istospolnih parov. Referendum o omenjenem zakonu bi bil tako po njegovih besedah protiustaven.

Ustavno sodišče je odločilo, da je diskriminacija istospolnih parov neustavna in da morajo imeti popolnoma enake pravice kot pari različnega spola, vključno s pravico do poroke in možnostjo do posvojitve otrok, je v današnji izjavi za medije spomnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec.

To je po njegovem zagotovilu vse, kar so uredili v zakonu. Glede na to je napovedani referendum neustaven, ker je proti odločitvi ustavnega sodišča, je pojasnil. Po njegovih besedah je povsem jasno, da se bodo prizadevanja vlagateljev podpisov končala na ustavnem sodišču.

Spremembe zakonika po njegovih zagotovilih nikomur ničesar ne jemljejo, družine v Sloveniji bodo po tem, ko bodo spremembe preživele veto DS, takšne kot do zdaj, le da bo istospolnim parom omogočena posvojitev otrok.

Vlagateljem podpisov priporoča, da se začnejo "namesto s homofobijo ukvarjati s tem, pod kakšnimi pogoji živijo otroci in kakšno okolje je zdravo zanje". Hkrati naj začnejo ustvarjati pogoje, da bodo vse družine ne glede na njihovo obliko, pa naj bosta starša dva ali eden, istega ali različnega spola, omogočale otroku maksimalen razvoj njegovih potencialov in predvsem lepo življenje, je pozval.

"Vlagateljem podpisov priporočam, da se začnejo namesto s homofobijo ukvarjati s tem, pod kakšnimi pogoji živijo otroci in kakšno okolje je zdravo zanje."



Luka Mesec,

minister za delo, socialne zadeve in enake možnosti

Ocenjuje, da želijo vlagatelji podpisov predvsem opozarjati nase in vzbujati sovraštvo. "Zlasti pa obračajo pozornost od resničnega vprašanja, kako čim večjemu številu otrok v Sloveniji omogočiti lepo življenje," je prepričan.

Predstavniki koalicije Za otroke gre so namreč danes v DZ vložili pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o nedavno sprejetih spremembah družinskega zakonika. Kot zatrjujejo, so zbrali 30.600 podpisov. Če bo DZ sprejel sklep o nedopustnosti referenduma na omenjeni zakon, pa napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.

Da referendum o temeljnih človekovih pravicah ni dovoljen, so v sporočilu za javnost zapisali v Levici. Gre za popolnoma nepotrebno zganjanje moralne panike in kulturnega boja v trenutku, ko se ukvarjamo z dejanskimi družbenimi problemi, kot je draginja, so zapisali.

Družinski zakonik zgolj uresničuje odločbo ustavnega sodišča in nikomur ničesar ne jemlje, ampak zgolj odpravlja neenakosti in krivice, poudarjajo v Levici. "Desnici zato priporočamo, da se namesto s formo družine začne ukvarjati z njeno dejansko vsebino. Že zdaj obstajajo ljubeča okolja istospolnih družin, kot tudi obstajajo tako imenovane tradicionalne družine, ki skrivajo marsikaj škodljivega za otroka," so zapisali.

"Družinski zakonik zgolj uresničuje odločbo ustavnega sodišča in nikomur ničesar ne jemlje, ampak zgolj odpravlja neenakosti in krivice. Desnici zato priporočamo, da se namesto s formo družine začne ukvarjati z njeno dejansko vsebino. Že zdaj obstajajo ljubeča okolja istospolnih družin, kot tudi obstajajo tako imenovane tradicionalne družine, ki skrivajo marsikaj škodljivega za otroka."



Levica

Napovedali so, da bodo prek ministrstva za delo, socialne zadeve in enake možnosti v najhitrejšem možnem času sprožili potrebne postopke, da družinski zakonik spravijo do veljave.

Državni svet pa je na današnji izredni seji izglasoval odložilni veto na zakon. DZ bo tako moral o njem odločati znova, tokrat z večino glasov vseh poslancev, torej najmanj 48. Minuli teden je sicer za spremembe družinskega zakonika glasovalo 48, proti pa 29 poslancev.