Rupel odstopil z mesta direktorja Javne agencije za knjigo

V odprtem pismu, ki ga je naslovil na ministrico za kulturo Asto Vrečko, je dejal, da zavrača njene besede o nestrokovnih potezah prejšnje vlade, škodljivih za kulturo, med katerimi je omenila tudi njegovo imenovanje

Dimitrij Rupel, nekdanji večni minister za zunanje zadeve, kulturnik, osamosvojitelj, kopriva, ki ne pozebe

Dimitrij Rupel je z današnjim dnem odstopil kot direktor javne agencije za knjigo RS (JAK). V odprtem pismu, ki ga je naslovil na ministrico za kulturo Asto Vrečko, se je odzval na njen intervju za STA. Rupel zavrača njene besede o nestrokovnih potezah prejšnje vlade, škodljivih za kulturo, med katerimi je omenila tudi njegovo imenovanje.

Rupla je prejšnja vlada za vršilca dolžnosti najprej imenovala lanskega maja. Na tem mestu je zamenjal Renato Zamida, ki jo je vlada razrešila. Rupel je bil imenovan v času, ko se Slovenija pripravlja, da bo država častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2023.

Ministrica Asta Vrečko je v intervjuju za STA povedala, da je bila ena od nestrokovnih potez prejšnjega ministra za kulturo Vaska Simonitija izbor direktorjev, ki niso bili imenovani na podlagi strokovnih kriterijev, kamor po njeni presoji sodi tudi Rupel. Ob tem je omenila, da je kurator programa slovenskega gostovanja v Frankfurtu Miha Kovač delo prevzel relativno nedavno in da svoje delo v danih okoliščinah opravlja zelo dobro, a da so problemi pri vodenju agencije.

Dimitrij Rupel

Rupel je v odprtem večstranskem pismu ministrici Asti Vrečko očitke zavrnil in poudaril, da je Kovač k projektu pristopil na njegovo povabilo. Ob tem je omenil program, ki bo spremljal veliki kulturni dogodek, od skupine Laibach z Alamutom do razstave o Prešernu.

Odzval se je tudi na očitke glede zamud pri pripravah. "Očitki o zamudah ne temeljijo na dejstvih: JAK se pripravlja na gostovanje v Frankfurtu na podlagi koledarja, ki so ga predlagali Nemci in pri nobeni točki ne zaostaja. Treba je tudi vedeti, da so druge države za ključne priprave porabile manj kot leto dni, Gruzija osem mesecev, kar pomeni, da bi lahko uspeli v Frankfurtu tudi, ko bi začeli s pripravami šele danes. Mi smo začeli prej zato, ker imamo na voljo manj ljudi. Do tega trenutka smo bili uspešni; če se bo uresničeval začrtani program, je mogoče na uspešnost računati tudi v prihodnje. Seveda bi bilo spreminjanje ali neizvajanje programa v tem trenutku tvegano, vendar ni nemogoče; kdor se ga bo lotil, bo sam nosil vse posledice za kvaliteto slovenskega častnega gostovanja na Frankfurtskem knjižnem sejmu," je zapisal Rupel, ki ne želi pojasnjevati svojih strokovnih kompetenc.

"Ministrstvo za kulturo in svet JAK sta me leta 2021 izbrala za direktorja na podlagi strokovnih referenc, pedagoških in znanstvenih izkušenj s področja sociologije kulture, primerjalne književnosti in mednarodnih odnosov, na podlagi obsežne bibliografije več kot 50 knjig in več kot tisoč člankov ... Ministričini očitki so neumestni in žaljivi. Izvirajo iz ideoloških predsodkov, ki jih v kulturi ne bi smelo biti, najmanj pa na ravni ministra oz. ministrice," je še zapisal Rupel, sicer nekdanji zunanji minister, ki je blizu Janševi stranki SDS.