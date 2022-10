Ruske oblasti aretirale osem ljudi

Eksplozija na mostu na Krim

Ruske oblasti so v povezavi s sobotno eksplozijo na mostu, ki polotok Krim povezuje s celinsko Rusijo, pridržale osem ljudi, je danes sporočila ruska varnostno-obveščevalna služba FSB. Kasneje so sporočili še, da so preprečili dva poskusa napadov, ki naj bi jih pripravljale ukrajinske tajne službe na ozemlju Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med osmimi osumljenci je pet ruskih državljanov in trije državljani Ukrajine oziroma Armenije. Za eksplozijo po navedbah FSB stoji ukrajinska vojaška obveščevalna služba, operacijo pa naj bi vodil njen vodja Kirilo Budanov.

V izjavi FSB navaja, da je bilo razstrelivo shranjeno v 22 zvitkih plastične folije, ki so avgusta zapustili ukrajinsko pristanišče v Odesi in potovali skozi Bolgarijo, Gruzijo in Armenijo, preden so v začetku oktobra prispeli v Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na strateško pomembnem 19-kilometrskem mostu med polotokom Krim in celinsko Rusijo je v soboto odjeknila eksplozija in most močno poškodovala ter po podatkih iz Moskve terjala štiri življenja.

Ruski predsednik Vladimir Putin je dogodek označil za teroristično dejanje in odgovornost zanj pripisal ukrajinskim tajnim službam. V ponedeljek je nato Rusija izvedla raketne napade na mesta po vsej Ukrajini, v katerih je umrlo 19 ljudi. Putin je to označil za odziv na eksplozijo na mostu.

Kijev uradno ni prevzel odgovornosti za eksplozijo.

Danes so iz FSB sporočili še, da so na ozemlju Rusije preprečili dva poskusa napadov, ki naj bi jih pripravljale ukrajinske tajne službe, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

V prvem primeru naj bi preprečili napad na logistični terminal v Brjansku blizu ruske meje z Ukrajino in Belorusijo . Prijeli so 55-letnega ukrajinskega državljana, pri katerem so doma zasegli približno tri kilograme eksploziva in napravo za vzpostavljanje stikov z ukrajinsko varnostno službo.

V drugem primeru je FSB po lastnih navedbah pridržala agenta ukrajinske varnostne službe, ki naj bi načrtoval napad z dvema prenosnima sistemoma za zračno obrambo Igla v moskovski regiji. Prav tako naj bi šlo za ukrajinskega državljana, starega okoli 50 let.

