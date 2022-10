Ukrajina: »Sistemi zračne obrambe iz Nemčije so že tukaj. Prihajajo še ameriški.«

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je napovedal, da je to šele začetek in da Ukrajina potrebuje še več sistemov zračne obrambe

Ukrajina je od Nemčije prejela prvo pošiljko sistemov zračne obrambe Iris-T, je danes sporočil ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov. Ob tem je napovedal, da Kijev v kratkem pričakuje tudi dobavo ameriških sistemov zračne obrambe Nasams, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sistemi Iris-T iz Nemčije so že tukaj. Prihajajo (ameriški) sistemi Nasams. To je šele začetek. In potrebujemo jih še več," je pozno v torek na Twitterju zapisal Reznikov. Dodal je, da obstaja moralni imperativ, po katerem je treba zaščititi nebo nad Ukrajino in s tem rešiti ukrajinsko ljudstvo.

Nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht, ki je v začetku meseca nepričakovano obiskala Kijev, je takrat napovedala, da bo Nemčija Ukrajini v nekaj dneh dostavila najsodobnejše sisteme zračne obrambe Iris-T. Ukrajina naj bi po napovedih prejela štiri.

Obenem je Lambrecht napovedala tudi dobavo 16 havbic, ki naj bi jih Nemčija financirala skupaj z Dansko in Norveško.

Med ponedeljkovimi ruskimi raketnimi napadi na več ukrajinskih mest po vsej državi, v katerih je umrlo 19 ljudi, naj bi ukrajinska zračna obramba sestrelila 52 od skupno 83 ruskih raket. Med sestreljenimi raketami naj bi jih bilo 16 manevrirnih, navaja AFP.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči sobotne eksplozije na mostu, ki polotok Krim povezuje s celinsko Rusijo, ruske raketne napade označil za odgovor na teroristična dejanja Ukrajine, medtem ko jih je Zahod ostro obsodil.

Stoltenberg: "Zračna obramba Ukrajine je prednostna naloga zavezništva"

Da si bodo zahodni zavezniki prizadevali Ukrajini zagotoviti več sistemov zračne obrambe, da bi se ta lahko zaščitila pred neselektivnimi ruskimi napadi, je danes ob prihodu na srečanje kontaktne skupine za podporo obrambe Ukrajine v Bruslju napovedal tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

"Obravnavali bomo, kako povečati podporo Ukrajini, pri čemer bo glavna prednostna naloga več zračne obrambe za Ukrajino," je pred začetkom srečanja kontaktne skupine dejal prvi mož Nata in pozdravil novico, da je Ukrajina od Nemčije prejela prvega od obljubljenih štirih sistemov zračne obrambe Iris-T.

Po Stoltenbergovi oceni Ukrajina namreč potrebuje zelo različne sisteme zračne obrambe, na primer proti balističnim raketam, manevrirnim raketam in brezpilotnim letalom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je potrdil navedbe Stoltenberga, saj je na vprašanje, kaj si obeta od srečanja, odgovoril s tremi besedami. "Sisteme zračne obrambe," je dejal.

Srečanje kontaktne skupine, v kateri sodeluje okoli 40 držav, sicer poteka v okviru dvodnevnega zasedanja ministrov za obrambo držav članic Nata.

Osrednja tema zasedanja bo srednjeročna podpora Ukrajini v obliki vojaške pomoči. Prav tako bo to tema današnje delovne večerje ministrov, s čimer se bo dvodnevno zasedanje tudi začelo.

