Za župana Ljubljane naj bi kandidiral tudi Aleš Hojs

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je v sredo s podpisi občanov vložil kandidaturo za šesti mandat. Tudi tokrat pričakuje zmago v prvem krogu in večino v mestnem svetu. O podpori se je pogovarjal tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom, je dejal. Gibanje Svoboda bo o tem odločilo do konca tedna, so sporočili iz stranke. Poleg Jankovića pa naj bi Janševa SDS po neuradnih informacijah v tekmo za župana Ljubljane poslala nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Hojs informacij ne želi niti potrditi niti zanikati, poudarja le, da bo vse znano 20. oktobra, ko se izteče rok za oddajo kandidatur. Hojs se je sicer Ljubljani zameril med ministrovanjem v času tretje Janševe vlade, ko so v prestolnici potekali protivladni protesti, ki jih je večkrat skušalo zatreti policijsko nasilje.

Tudi Socialni demokrati (SD) bodo ponudili svojega lastnega kandidata, saj naj bi v naslednjih dneh potrdili kandidaturo nekdanjega predsednika računskega sodišča in nekdanjega evropskega poslanca Igorja Šoltesa. Kandidaturo proti Jankoviću je napovedala tudi podpredsednica zelene stranke Vesna Jasminka Dedić.

Janković pričakuje zmago že v prvem krogu

Še vedno aktualni župan Janković se je danes za zbrane podpise zahvalil občanom in jih obvestil, da je zbral zadostno število in da naj se ne mučijo z odhodom na upravno enoto. Obenem je vse pozval na lokalne volitve, ki bodo 20. novembra, saj se zaveda, da ni "najbolj prijazno", da bodo morali skoraj vsako nedeljo na volitve.

Janković pričakuje zmago v prvem krogu in večino v mestnem svetu. "Kajti ta kombinacija liste Zorana Jankovića v mestnem svetu kot večine in mene je pač prinesla vse te nagrade, ki jih dobivamo, in zadovoljstvo naših Ljubljančank in Ljubljančanov," je dejal. Ljubljano je po njegovem mnenju treba poznati in imeti rad, kar izkazuje tudi njegov slogan.

O sodelovanju glavnega mesta in države se je pogovarjal s predsednikom vlade in Gibanja Svobode Robertom Golobom. Gibanje Svoboda je namreč Janković podprl na aprilskih parlamentarnih volitvah. Ob tem je izpostavil, da ne gre za usluge, ampak je Gibanje Svoboda podprl, ker meni, da je Golob v tem trenutku najboljši človek za to pozicijo. Gibanje Svoboda je za STA potrdilo, da se bodo do petka odločili o podpori Jankoviću.

Na Jankovićevi listi bo kandidiral tudi nekdanji minister za javno upravo v tretji Janševi vladi Boštjan Koritnik. Janković je dejal, da je Koritnika k sodelovanju povabil zato, ker je delal korektno za celo Slovenijo, Ljubljana pa je imela pri njem odprta vrata.