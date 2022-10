Nič kaj nedolžno sekstanje

Mladostniki drug drugemu pošiljajo intimne vsebine, to pa lahko hitro pripelje do kaznivega dejanja

Ženske demonstracije v Oslu leta 2018

Danes je splet za večino otrok in mladostnikov okolje, kjer pridejo prvič v stik s spolnostjo. In čeprav jim je z njim spolno izražanje po svoje olajšano, je ravno zaradi vloge, ki jo v spolnosti mladih igrajo družabna omrežja, izmenjevanje intimnih fotografij dejanje, ki lahko ima precej neprijetnih posledic. Vsak je že slišal, da fotografije, ko enkrat pridejo na splet, tam tudi ostanejo. Kljub tveganju sta spletna spolnost in sekstanje postala redni in popolnoma normalni mladostniški praksi, ki pa lahko zaradi pomanjkljive izobraženosti staršev in otrok o spletni varnosti hitro prerasteta v zlorabo.