Ruska ruleta

Nad planetom prvič po šestdesetih letih spet visi grožnja z jedrskim uničenjem

Strah nas je: Mladi za podnebje so začeli demonstrirati tudi za mir. Freiburg v Nemčiji.

Slabo načrtovana ruska agresija nad Ukrajino, ki jo je Putin pod pretvezo »specialne vojaške operacije« začel pred dobrega pol leta, je v tem času mutirala v pravo vojno, kar je bila v resnici od vsega začetka. Putin je z njo poteptal elementarna načela mednarodnega prava, ki članicam mednarodne skupnosti, tudi Rusiji, zagotavljajo njihovo suverenost in neodvisnost, s sproženjem te vojne pa ustvaril največjo varnostno krizo v Evropi po drugi svetovni vojni. Poleg tega njegovo bombardiranje ukrajinskih mest, tako kot v preteklosti srbsko obstreljevanje Sarajeva, ter brezvestno in zločinsko ravnanje ruskih vojakov s civilnim prebivalstvom zagotovo pomenita najhujše vojne zločine po mednarodnem pravu. Ugledni ameriško-srbski ekonomist Branko Milanović si je ob tem, enako pa to velja vsaj za ameriško agresijo v Iraku, upravičeno zastavil vprašanje, »ali Organizacija združenih narodov sploh še obstaja«.