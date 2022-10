Ustvarjanje lažne civilne družbe

Državna energetika je začela promocijo gradnje nove jedrske elektrarne, glavni kanal pa je navidezno neodvisna civilna družba, ki jo iz ozadja usmerjajo profesionalne agencije z ogromnim proračunom

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je v Ljubljani organiziralo dogodek Stand up for Nuclear. Cilj naj bi bil »približevanje jedrske energije ljudem«.

© Borut Krajnc

»Ljudje smo ves čas izpostavljeni radioaktivnemu sevanju in tudi mi sevamo. To je naravni poja. Radioaktivna je zato tudi marsikatera hrana. Na primer banane.« To je ena od objav portala jedrska.si na družbenem omrežju Twitter, pospremljena s fotografijo kupa banan, ki padajo iz kombija, in pripisom »Radioaktivno izlitje«. Portal jedrska. si se je pojavil nedavno, na videz gre za civilno pobudo. A dejansko je le eden od kanalov, po katerem državne energetske družbe, zlasti Gen energija, poskušajo popularizirati jedrsko energijo in tlakovati pot naklonjenosti javnosti gradnji drugega bloka krške elektrarne, JEK2.