Kako država Magni pomaga, da nima zaposlenih

Od 3000 do nič

Prve lopate pri gradnji nove Magne, oktobra 2017

Prva neuradna informacija, da v Slovenijo prihaja avtomobilski velikan Magna, je v javnosti zakrožila septembra 2016. Magna načrtuje selitev dela proizvodnje iz Gradca v Hoče in v dveh letih, torej do leta 2018, naj bi v njej na novo zaposlili 3000 ljudi, so pisali mediji. Kmalu za tem je Magna v Sloveniji ustanovila podjetje in tedanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek je uredil, da je lakirnico postavila na kmetijskem zemljišču in vodovarstvenem območju, pri čemer je šlo v nič okoli 100 hektarjev plodne zemlje. Pri tem je prekršila še več drugih zakonov, gradnjo je začela še pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V zameno je za naložbo približno 140 milijonov evrov dobila 18 milijonov evrov državne subvencije.