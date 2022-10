Zelenski sodržavljanom obljubil zmago nad Rusijo

Danes Ukrajina prvič od začetka ruske invazije praznuje dan braniteljev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes, ko Ukrajina prvič od začetka ruske invazije praznuje dan braniteljev, sodržavljanom obljubil zmago nad Rusijo in se hkrati zavezal, da bo Ukrajina z zmago odgovorila vsem sovražnikom, ki so posegli v njen teritorij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"14. oktobra izražamo hvaležnost vsem, ki so se v preteklosti borili za Ukrajino in vsem, ki se zanjo borijo zdaj. Vsem, ki so zmagali takrat in vsem, ki bodo zagotovo zmagali zdaj," je v video nagovoru ob tej priložnosti dejal Zelenski.

Dan braniteljev je bil v Ukrajini uveden leta 2014, da bi nadomestil prejšnji praznik 23. februarja. Ta je namreč sovjetskega izvora, v Rusiji pa na ta dan še vedno praznujejo dan braniteljev domovine.

Zelenski se je danes zavezal, da bo Ukrajina z zmago nad Rusijo odgovorila vsem sovražnikom, ki so posegli v njen teritorij. "To bo zmaga za vse naše ljudi. Svet je z nami, bolj kot kadar koli v naši zgodovini," je še dodal.

Pred spomenik v prestolnici, posvečen vojakom, ki so bili ubiti na fronti od leta 2014, ko so izbruhnili spopadi s proruskimi separatisti, je nato tudi položil venec z rumeno in modro barvo ukrajinske zastave.

Tudi ukrajinski vrhovni poveljnik general Valerij Zalužni je na družbenih omrežjih čestital svojim vojakom in se jim zahvalil za njihovo služenje. "Ustavili smo sovražnikov napad in končali mit o nepremagljivosti ruske vojske," je dejal v video nagovoru.

QflEAhiKEpA