Tonin: »Ne delamo za Goloba niti za Janšo«

Matej Tonin je prepričan, da je NSi edina prava alternativa, obenem je zatrdil, da se NSi ne pogaja z Golobom za vstop v vlado

Matej Tonin

© Borut Krajnc

Prvak NSi Matej Tonin je v nagovoru kongresu poudaril, da NSi v ospredje postavlja korist državljanov. "Ne delamo za Goloba niti za Janšo, delamo pa za Slovenijo in za njene ljudi," je zatrdil. Svoje poslanstvo Tonin vidi tudi v gradnji samozavesti med članstvom, da je NSi edina prava alternativa z močnim programom in sposobnimi ljudmi.

Tonin se je v nagovoru 350 delegatom na današnjem volilnem kongresu zahvalil za "nesebično podporo v zadnjih dveh letih". Uvodoma se je tako ozrl v čas, ko je NSi marca 2020 stopila v vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše, ki se je morala takoj spopasti z epidemijo koronavirusa.

Predsednik NSi danes ocenjuje, da lahko na opravljeno delo gledajo z zadovoljstvom. Priznava sicer, da so zagotovo pri svojem delu storili kakšno napako, a je prepričan, da je Slovenija z NSi v vladi iz krize izšla na strani zmagovalk, z visoko stopnjo gospodarske rasti in nizko brezposelnostjo.

Danes pa se po njegovih besedah ob vojni v Ukrajini soočamo z novo krizo, v kateri je Slovenija dolžna pomagati Ukrajini, saj je v slovenskem interesu, da se vojna čim prej konča.

Ob tem je puščice kritike uperil tudi v koalicijsko Levico. "Radikalno levo krilo sedanje vlade" namreč po njegovem mnenju predstavlja največjo grožnjo nacionalni varnosti, to pa vpliva ne le na varnostno politiko države, ampak tudi ekonomsko, meni. Prvak NSi je tako danes napovedal, da bodo "pri obravnavi vladnega predloga zakona o dohodnini uporabila vse procesne in proceduralne možnosti, da ustavi razgradnjo dobro delujočega sistema normirancev".

Izrazil je tudi nasprotovanje spremembam družinskega zakonika, ob treh referendumih, ki Slovenijo čakajo v naslednjih mesecih, pa napovedal podporo NSi referendumu o dolgotrajni oskrbi in Radioteleviziji Slovenija.

V naslednjih mesecih so sicer po Toninovem prepričanju pred vlado premierja Roberta Goloba tri ključne naloge, in sicer zagotavljanje pomoči gospodarstvu, nadaljevanje začetih javnih investicij in prenova zdravstvenega sistema. Pri slednjem je NSi pripravljena prispevati svoje glasove za preoblikovanje ZZZS in upravljanja javnih zdravstvenih zavodov.

Ob tem je zavrnil očitke prvaka SDS, da NSi "paktira s Svobodo". "NSi se ne pogaja z Golobom za vstop v vlado, ne zanima pa nas tudi opozicijska krilatica 'tem slabše za vlado, tem boljše za nas'," je dejal.

Tonin, ki se danes podaja po tretji mandat na čelu stranke, tako napoveduje, da namerava NSi razvijati v moderno stranko, ki pa se ne bo sramovala temeljnih vrednot slovenske družbe. Obljublja, da bo stranka pod njegovim vodstvom gradila na dialogu, uveljavljala socialno tržno gospodarstvo, opirali pa se bodo na štiri temeljne vrednote krščanske demokracije: svobodo, pravičnost, varnost in človekovo dostojanstvo. "Če želimo doseči veliko zmago, moramo vanjo najprej verjeti sami," je še zaključil.

Predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je Toninu zaželel uspešen tretji mandat. Prednost NSi je po njegovem mnenju to, da imajo ekipo kompetentnih posameznikov, ki so sposobni dosegati rezultate. Ministri NSi so v prejšnji Janševi vladi izstopali po rezultatih, v opoziciji pa ima stranka konstruktivno vlogo, pri čemer ostaja zvesta svojemu programu, je dejal. Zaželel jim je tudi veliko uspeha na volitvah in pri gradnji "boljše Nove Slovenije".

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v nagovoru delegatom dejal, da jih prepiri ne zanimajo. "Verjamemo v sodelovanje, v Slovenijo, utemeljeno na vrednotah osamosvojitve, v ljudi, ki so nam dali nalogo, da sprejemamo dobre odločitve za njih," je poudaril.

Zaradi razmer v svetu in Evropi je po njegovem mnenju potrebna okrepitev krščanske demokracije. "Naše vrednote združujejo najboljše lastnosti konservativnega, liberalnega in krščanskega," je dejal. Vera sicer navdihuje njihovo delo, pri čemer je poudaril, da ne gre za religijo, ampak za natančen politični pristop, ki sloni na temeljnih vrednotah dostojanstva in strpnosti.

Kongres je praznik stranke, je v nagovoru dejala evropska poslanka Ljudmila Novak. "Zbrali smo se tudi zato, da ugotovimo, da nismo sami, da nas je več, ki enako mislimo," je poudarila. Hvaležna je tistim v stranki, ki so kritični od nje. "Nič hudega, to je demokracija," je dejala.

Vse krize po njenem mnenju govorijo o tem, kako pomembno je, da smo člani EU. "Napad na Ukrajino je napad na EU, na demokracijo in ves svet," je dejala in odločno podprla pomoč Ukrajini. "Sankcije škodijo tudi nam, a druge poti ni," je prepričana. Pri energetski krizi pa bo po njenem mnenju samo evropska solidarnost pomagala, da bomo lahko tudi iz te krize izšli močnejši. "Ob vsem tem se bomo morali počasi tudi navaditi in upoštevati rek 'manj je več'," je dejala.