VIDEO: Protesti proti vse višjim življenjskim stroškom

V Parizu na desettisoče ljudi protestiralo zaradi vse višjih življenjskih stroškov. Več francoskih sindikatov je za torek napovedalo nacionalni dan stavke, ki naj bi prizadela cestni in železniški promet ter javni sektor.

Po tednih stavke zaposlenih pri francoskem energetskem velikanu TotalEnergies, ki je že vodila v pomanjkanje goriva, je danes v Parizu na desettisoče ljudi protestiralo zaradi vse višjih življenjskih stroškov. Več francoskih sindikatov je za torek napovedalo nacionalni dan stavke, ki naj bi prizadela cestni in železniški promet ter javni sektor.

Današnje demonstracije proti naraščajočim življenjskim stroškom v državi so sklicale levičarske stranke, vodil pa jih je vodja stranke Nepokorna Francija Jean-Luc Melenchon, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po oceni policije se je danes zbralo okoli 30.000, po navedbah organizatorjev pa kar okoli 140.000 protestnikov. Nekateri med njimi so nosili rumene jopiče, simbol pogosto nasilnih protivladnih protestov v letu 2018, ki so v veliki meri zaznamovali Macronov prvi mandat na čelu države.

"Imeli bomo teden, kakršnega ne vidimo pogosto. Vse se pokriva. Začenjamo pa s tem shodom, ki je neverjeten uspeh."



Jean-Luc Melenchon,

vodja stranke Nepokorna Francija

Prišlo je tudi do izgredov. Varnostne sile so tako večkrat uporabile solzivec in gumijevke, večinoma ker so jih protestniki obmetavali z različnimi predmeti. Tarča nasilnežev je bilo tudi več trgovin in najmanj ena banka, poroča AFP.

Razpoloženje v Franciji je sicer vse bolj napeto. Zaradi dolgotrajne stavke v štirih rafinerijah francoskega energetskega velikana TotalEnergies ima približno tretjina bencinskih črpalk po državi težave z oskrbo, kar pomeni, da vozniki pogosto čakajo več ur, da bi natočili gorivo.

Stavka prihaja v času visokih cen energije in visoke inflacije, ki so še dodatno razjezile slabo plačane delavce, katerih delodajalec - podobno kot druga naftna podjetja - medtem kuje visoke dobičke. To je tudi vzpodbudilo pozive, da bi morala družba plačati davek na izreden dobiček, kar pa vlada v Parizu zavrača.

Več francoskih sindikatov, čeprav ne vsi, je za torek napovedalo nacionalni dan stavke, ki naj bi prizadela cestni in železniški promet ter javni sektor.

Nasprotniki Macrona želijo izkoristiti zagon, ki ga je ponudila omenjena stavka v rafinerijah. "Imeli bomo teden, kakršnega ne vidimo pogosto. Vse se pokriva. Začenjamo pa s tem shodom, ki je neverjeten uspeh," je svojim privržencem danes sporočil Melenchon.

