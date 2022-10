Zelenski: »Droni kamikaze in rakete napadajo povsod po Ukrajini«

Zelenski po napadih z droni: Rusija ne more zlomiti Ukrajincev

Ruski napadi ne bodo "zlomili" Ukrajincev, je Moskvi sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko so ruski droni in rakete danes zadeli številne cilje v Kijevu in drugod po državi. V Kijevu je dron med drugim zadel stanovanjski blok, pod ruševinami naj bi bili ujeti ljudje, a podatkov o morebitnih žrtvah zaenkrat ni.

"Vso noč in vso jutro sovražnik terorizira civilno prebivalstvo. Droni kamikaze in rakete napadajo povsod po Ukrajini. Sovražnik lahko napada naša mesta, a ne bo nas mogel zlomiti," je na Telegramu sporočil Zelenski.

Že pred Zelenskim je vodja njegovega urada Andrij Jermak na družbenih medijih zjutraj sporočil, da je bila prestolnica tarča več napadov s t. i. droni kamikazami, in dodal: "Rusi mislijo, da jim bo to pomagalo, a kaže na njihov obup." Obenem je ponovil poziv Zahodu, da Ukrajina čim prej potrebuje sisteme zračne obrambe.

Obenem je potrdil, da je bila v današnjih napadih med drugim zadeta stanovanjska zgradba v prestolnici. Po navedbah župana Kijeva Vitalija Klička sta pod ruševinami zgradbe ujeti še najmanj dve osebi, 18 ljudi pa so doslej uspeli rešiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev je bil sicer po navedbah ukrajinskih oblasti davi zadet štirikrat, in sicer z brezpilotnimi letalniki, ki jih Rusiji dobavlja Iran. Poleg omenjene naseljene stanovanjske zgradbe v okrožju Ševčenko je bila tarča napada tudi glavna železniška postaja. To je na Twitterju potrdil prvi mož železnic Oleksander Kamišin in pojasnil, da žrtev ni bilo, saj sama postaja ni bila zadeta.

Sirene, ki opozarjajo na nevarnost zračnih napadov, so se danes v Kijevu oglasile okoli pol sedme zjutraj po lokalnem času, kmalu zatem pa tudi drugod po državi, med drugim na območju mest Sumi, Dnepropetrovsk in Odesa. Tarča napadov naj bi bila predvsem logistična in tudi energetska infrastruktura.

Po približno treh urah je bilo alarma v prestolnici konec, a pristojni prebivalce pozivajo, naj ostanejo previdni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred natanko tednom dni je Rusija ob podobnem času dneva Kijev prvič po več mesecih obstreljevala z raketami. Te so poletele tudi na številna druga mesta po državi. V napadih, ki so bili deležni zgražanja v mednarodni skupnosti, je bilo ubitih najmanj 19 ljudi, več kot 100 je bilo ranjenih.

Moskva je napade v manjšem obsegu nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, ko je bila tarča predvsem energetska infrastruktura na zahodu Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je napade označil kot povračilni ukrep za eksplozijo, ki je pred tem odjeknila na mostu, ki Rusijo povezuje s priključenim ukrajinskim polotokom Krim. V petek je izrazil zadovoljstvo z doseženim in dejal, da zaenkrat ne vidijo potrebe po nadaljnjih napadih.

cxQCuF9FC80

s07Ep0Ofkb4